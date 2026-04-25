Φούντας: «Το αφιερώνω στη γυναικάρα μου και στον γιο μου, το πάμε στο Ηράκλειο»

Εκστασιασμένος ο Ταξιάρχης Φούντας στις δηλώσεις του μετά την κατάκτηση του Κυπέλλου με τον ΟΦΗ.

Ο ΟΦΗ μετά από 39 χρόνια πανηγυρίζει την κατάκτηση του Κυπέλλου Ελλάδας, με τον Ταξιάρχη Φούντα να δηλώνει περιχαρής στην κάμερα της Cosmote TV μετά το παιχνίδι.

«Το αφιερώνω στη γυναικάρα μου, στον γιο μου που είναι πάντα δίπλα μου. Τους αγαπώ. Το πήραμε και το πάμε στο Ηράκλειο», τόνισε ο Φούντας.

Ο Έλληνας μεσοεπιθετικός του ΟΦΗ ήταν εκείνος που ισοφάρισε σε 1-1 στο πρώτο μέρος.