ΠΑΟΚ - ΟΦΗ (Τελικός): Μεγάλες στιγμές με Τάισον και Νους με την έναρξη του δευτέρου μέρους
Σπουδαίες ευκαιρίες για ΠΑΟΚ και ΟΦΗ με την έναρξη του δευτέρου ημιχρόνου στον τελικό του Πανθεσσαλικού.
Αρχικά αυτός που απείλησε ήταν ο ΠΑΟΚ, ο οποίος πήγε να πάρει ξανά κεφάλι στο σκορ στο 47' όταν ο Τάισον με προσωπική ενέργεια και πλασέ είδε την μπάλα να περνάει ελάχιστα δίπλα από το κάθετο δοκάρι.
Στο αμέσως επόμενο λεπτό ο ΟΦΗ απάντησε με τον Φούντα να κάνει το παράλληλο γύρισμα και ο Νους με πλασέ εξ επαφής να στέλνει την μπάλα πάνω στον Τσιφτσή.
