Σπουδαίες ευκαιρίες για ΠΑΟΚ και ΟΦΗ με την έναρξη του δευτέρου ημιχρόνου στον τελικό του Πανθεσσαλικού.

Αρχικά αυτός που απείλησε ήταν ο ΠΑΟΚ, ο οποίος πήγε να πάρει ξανά κεφάλι στο σκορ στο 47' όταν ο Τάισον με προσωπική ενέργεια και πλασέ είδε την μπάλα να περνάει ελάχιστα δίπλα από το κάθετο δοκάρι.

Στο αμέσως επόμενο λεπτό ο ΟΦΗ απάντησε με τον Φούντα να κάνει το παράλληλο γύρισμα και ο Νους με πλασέ εξ επαφής να στέλνει την μπάλα πάνω στον Τσιφτσή.