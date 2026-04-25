ΠΑΟΚ – ΟΦΗ (Τελικός): Με Μεϊτε στα χαφ και Μύθου στην κορυφή
Ο Ραζβάν Λουτσέσκου δεδομένα θα παρατάξει τον ΠΑΟΚ σε διάταξη 4-2-3-1. Βασικό ερώτημα ήταν στον «άσο» και αν τα γάντια θα τα πάρει ο Τσιφτσής ή ο Παβλένκα. Η επιλογή είναι ο Τσιφτσής.
Στην τετράδα στην άμυνα θα είναι Κένι, Κεντζιόρα, Μιχαηλίδης και Μπάμπα, ενώ ερωτηματικό υπήρχε εάν στο πλευρό του Οζντόεφ θα είναι ο Μεϊτέ ή ο Ζαφείρης.
Τελικά η επιλογή του Λουτσέσκου είναι ο Μεϊτέ.
Τα «βαριά» χαρτιά Ζίβκοβιτς, Κωνσταντέλιας και Τάισον θα είναι πίσω από τον Μύθου.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.