Ο Σουαλιό Μεϊτέ επιστρέφει στην ενδεκάδα του ΠΑΟΚ, μετά από 48 ημέρες, για τον αποψινό τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας στον Πανθεσσαλικό κόντρα στον ΟΦΗ.

Ο Ραζβάν Λουτσέσκου δεδομένα θα παρατάξει τον ΠΑΟΚ σε διάταξη 4-2-3-1. Βασικό ερώτημα ήταν στον «άσο» και αν τα γάντια θα τα πάρει ο Τσιφτσής ή ο Παβλένκα. Η επιλογή είναι ο Τσιφτσής.

Στην τετράδα στην άμυνα θα είναι Κένι, Κεντζιόρα, Μιχαηλίδης και Μπάμπα, ενώ ερωτηματικό υπήρχε εάν στο πλευρό του Οζντόεφ θα είναι ο Μεϊτέ ή ο Ζαφείρης.

Τελικά η επιλογή του Λουτσέσκου είναι ο Μεϊτέ.

Τα «βαριά» χαρτιά Ζίβκοβιτς, Κωνσταντέλιας και Τάισον θα είναι πίσω από τον Μύθου.