Οι απεσταλμένοι του Gazzetta, Σταύρος Σουντουλίδης και Βασίλης Μπαλατσός, έκαναν το σχόλιο τους ενόψει του τελικού του ΠΑΟΚ με τον ΟΦΗ και μετέφεραν τις πιθανές ενδεκάδες.

Λιγότερες από 24 ώρες απομένουν για τη σέντρα του μεγάλου τελικού του Κυπέλλου Ελλάδας μεταξύ του ΠΑΟΚ και του ΟΦΗ στο Πανθεσσαλικό Στάδιο. Οι Θεσσαλονικείς θα διεκδικήσουν το 5ο τους τρόπαιο στο θεσμό μέσα σε μια δεκαετία, ενώ οι Κρητικοί ψάχνουν τον δεύτερο τίτλο τους μετά τον θρίαμβο του 1987.

Το Gazzetta, από την παραμονή του μεγάλου παιχνιδιού βρίσκεται στον Βόλο και οι απεσταλμένοι του θα σας μεταφέρουν όλο το ρεπορτάζ για το μεγάλο παιχνίδι της 25ης Απριλίου.

Πρόκειται για ένα ζευγάρι, στο οποίο το συναίσθημα θα παίξει πρωταγωνιστικό ρόλο. Ο ΠΑΟΚ καλείται να διαχειριστεί το πένθος που συμπίπτει με τα 100 χρόνια του συλλόγου, ενώ ο ΟΦΗ καλείται να διαχειριστεί των έντονων συναισθημάτων που σε μεγάλο βαθμό δεν κατάφερε στον περσινό τελικό, κόντρα στον Ολυμπιακό.

Οι πιθανές ενδεκάδες ΠΑΟΚ και ΟΦΗ

Ο Ραζβάν Λουτσέσκου δεδομένα θα παρατάξει τον ΠΑΟΚ σε διάταξη 4-2-3-1. Βασικό ερώτημα είναι στον «άσο» και αν τα γάντια θα τα πάρει ο Τσιφτσής ή ο Παβλένκα. Η τετράδα στην άμυνα θα είναι Κένι, Κεντζιόρα, Μιχαηλίδης και Μπάμπα, ενώ ερωτηματικό υπάρχει εάν στο πλευρό του Οζντόεφ θα είναι ο Μεϊτέ ή ο Ζαφείρης. Τα «βαριά» χαρτιά Ζίβκοβιτς, Κωνσταντέλιας και Τάισον θα είναι πίσω από τον Μύθου.

Από την πλευρά του, ο Χρήστος Κόντης θα «κατεβάσει» τον ΟΦΗ με το... κλασικό του 3-4-3. Ο Χριστογεώργος θα είναι στην εστία, με τους Κωστούλα, Λαμπρόπουλο και Κρίζμανιτς στα στόπερ. Δεξιά τη θέση του τραυματία Μπόρχα Γκονθάλεθ αναμένεται να καλύψει ο Λέβαν Σενγκέλια, με αριστερό μπακ - χαφ τον Αθανασίου. Καραχάλιος - Ανδρούτσος αναμένεται να είναι στα χαφ, ενώ στην επίθεση δεδομένη θέση έχουν Νους και Σαλσέδο. Την τριπλέτα της γραμμής κρούσης πιθανότατα θα πλαισιώσει ο Φούντας, παρά το πρόσφατο χτύπημα που δέχτηκε στην τελευταία προπόνηση πριν τον Λεβαδειακό, χωρίς, όμως, να αποκλείεται κάποια διαφοροποίηση.