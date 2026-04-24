Κόντης: «Ο ΠΑΟΚ είναι το φαβορί, είμαστε σε καλό μομέντουμ»

Οι δηλώσεις του προπονητή του ΟΦΗ, Χρήστου Κόντη, στην κοινή συνέντευξη Τύπου ενόψει του τελικού του Κυπέλλου κόντρα στον ΠΑΟΚ. Αποστολή στον Βόλο: Βασίλης Μπαλατσός

Ο Χρήστος Κόντης στον παρθενικό τελικό του ως τεχνικός του ΟΦΗ καλείται κόντρα στον ΠΑΟΚ να πάρει το δεύτερο του Κύπελλο Ελλάδας ως πρώτος προπονητής, μετά την κατάκτηση του ως υπηρεσιακός του Παναθηναϊκού και πάλι στο Πανθεσσαλικό.

Μετά την τελευταία προπόνηση των Κρητικών ο Έλληνας τεχνικός μίλησε στην κοινή συνέντευξη Τύπου και στάθηκε στην καλή κατάσταση της ομάδας του.

Η συνέντευξη Τύπου του Κόντη

«Καταρχάς, να εκφράσω τα συλλυπητήριά μου στην οικογένεια του ΠΑΟΚ για τους ανθρώπους που έφυγαν. Για εμάς, αύριο είναι ένα ιστορικό παιχνίδι. Ένα ματς που περιμένει η Κρήτη με ανυπομονησία. Έχουμε φτάσει εδώ με καλή ψυχολογία και την πεποίθηση ότι μπορούμε να το κατακτήσουμε.

Φαβορί είναι ο ΠΑΟΚ, ο οποίος έχει κατακτήσει τέσσερα Κύπελλα την τελευταία δεκαετία. Το όνειρό μας είναι τεράστιο. Θέλουμε μόνο ένα πράγμα. Να ευχαριστηθούμε το παιχνίδι απέναντι σε έναν πολύ δύσκολο αντίπαλο και, στο τέλος, να σηκώσουμε το Κύπελλο.

Με προβληματίζει το γεγονός ότι ο ΠΑΟΚ διαθέτει πολλούς ταλαντούχους παίκτες, οι οποίοι με την ατομική τους ποιότητα μπορούν να κρίνουν ένα παιχνίδι. Πρέπει να είμαστε συγκεντρωμένοι, να έχουμε αυτοπεποίθηση και να κρατάμε την μπάλα, ώστε να μην δεχόμαστε πίεση.

Δεν είμαι σίγουρος αν το timing είναι το ιδανικό. Για το format που παίζουμε δεν είναι ιδανικό, επειδή η 5η θέση δεν θα έχει αξία. Νιώθουμε καλά, έχουμε αυτοπεποίθηση και είμαστε σε καλό μομέντουμ. Η στιγμή είναι ιδανική για εμάς. Δεν μπορώ να προϊδεάσω τι θα γίνει αλλά είμαστε σε καλή κατάσταση ως ομάδα».