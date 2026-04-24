ΠΑΟΚ - ΟΦΗ (Τελικός): Ο Ζίβκοβιτς έστειλε μήνυμα για τον τίτλο
Ο αρχηγός του ΠΑΟΚ εκπροσώπησε τους παίκτες στη συνέντευξη Τύπου του τελικού του Κυπέλλου Ελλάδας με τον ΟΦΗ.
Ο Σέρβος εξτρέμ τόνισε πως ο ίδιος και οι συμπαίκτες του θα κάνουν τα πάντα για τον τίτλο.
Αναλυτικά όσα είπε ο Αντρίγια Ζίβκοβιτς:
Για το αν είναι κάτι ξεχωριστό αυτός ο τελικός για σένα: «Φυσικά είναι σημαντικό για μένα, για τον κόσμο, για τον σύλλογο, θα κάνουμε τα πάντα για να κερδίσουμε αυτόν τον τίτλο».
Για την απουσία που είχε και την κατάστασή του: «Ήταν δύσκολη περίοδος για μένα, αλλά τώρα είμαι έτοιμος για την ομάδα. Είχαμε ορισμένες κακές στιγμές στη σεζόν, είχα κι εγώ άτυχη στιγμή».
Για το αν υπάρχει άγχος ή ανυπομονησία: «Πρέπει να ελέγξεις τα συναισθήματά σου. Να είσαι συγκεντρωμένος και ήρεμος για τον αγώνα».
