Εξαντλήθηκαν όλα τα εισιτήρια που είχε στη διάθεσή του ο ΠΑΟΚ για τον τελικό, με την ΠΑΕ να επιβεβαιώνει την τεράστια ζήτηση, ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΟΝ ΒΟΛΟ: ΣΤΑΥΡΟΣ ΣΟΥΝΤΟΥΛΙΔΗΣ

Η εικόνα ήταν ξεκάθαρη εδώ και μέρες και το μεσημέρι της Παρασκευής (24/4) επιβεβαιώθηκε και επίσημα. Τα εισιτήρια που είχε στη διάθεσή του ο ΠΑΟΚ για τον τελικό του Κυπέλλου εξαντλήθηκαν, με τον αριθμό να φτάνει κοντά στις 8.700 θέσεις.

Το σκηνικό γύρω από τον 82ο τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας έχει ήδη διαμορφωθεί, με τον κόσμο του «Δικεφάλου» να έχει «σηκώσει» το βάρος της αναμονής και πλέον να περιμένει τη σέντρα.

Η «ασπρόμαυρη» ΠΑΕ ενημέρωσε ότι δεν υπάρχουν άλλα εισιτήρια, σημειώνοντας πως «δυστυχώς ήταν αδύνατο να καλυφθεί η ζήτηση», κάτι που αποτυπώνει πλήρως την εικόνα των τελευταίων ημερών.

Το ενδιαφέρον από τον κόσμο του ΠΑΟΚ ήταν τουλάχιστον διπλάσιο, με χιλιάδες φιλάθλους να προσπαθούν να εξασφαλίσουν μια θέση για τον τελικό στο Πανθεσσαλικό.

Η ζήτηση ξεπέρασε κατά πολύ τη διαθεσιμότητα και, όπως γίνεται αντιληπτό, αρκετοί έμειναν εκτός. Για τον λόγο αυτό, από την πλευρά του συλλόγου υπάρχει ξεκάθαρη σύσταση προς τους φιλάθλους να μην ταξιδέψουν στον Βόλο χωρίς να έχουν εξασφαλίσει εισιτήριο για τον αγώνα.