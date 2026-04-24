«Bizim ΠΑΟΚ - Ο Δικός μας ΠΑΟΚ»: Το ντοκιμαντέρ του Gazzetta για τα 100 χρόνια του ΠΑΟΚ με τη στήριξη της Stoiximan

Μια επετειακή παραγωγή γεμάτη μνήμη, ταυτότητα και συναίσθημα.

Με αφορμή τη συμπλήρωση 100 χρόνων από την ίδρυση του ΠΑΟΚ, το Gazzetta, σε συνεργασία με τη Stoiximan, παρουσιάζει το ντοκιμαντέρ «Bizim ΠΑΟΚ - Ο Δικός μας ΠΑΟΚ», μια ξεχωριστή παραγωγή με την υπογραφή της Liquid Media, αφιερωμένη στην ιστορία, την ταυτότητα και το συναίσθημα που συνοδεύει έναν από τους πιο ιδιαίτερους συλλόγους του ελληνικού αθλητισμού.

Πρόκειται για ένα ντοκιμαντέρ που δεν επιχειρεί απλώς να καταγράψει επετειακά έναν αιώνα ζωής. Αντιθέτως, προσεγγίζει τον ΠΑΟΚ μέσα από τις έντονες αντιθέσεις που διαχρονικά τον καθορίζουν: τον ξεριζωμό και τη γέννηση, τον κόσμο και τις τραγωδίες, τις αδικίες και την επανάσταση. Όλα όσα συνθέτουν, τελικά, τον «δικό μας ΠΑΟΚ».

Στον πυρήνα της αφήγησης βρίσκονται πρόσωπα που σημάδεψαν την ιστορία του συλλόγου, αλλά και άνθρωποι που εκφράζουν το παρόν και τη διαχρονική του σύνδεση με την κοινωνία. Στο ντοκιμαντέρ συμμετέχουν, μεταξύ άλλων, ο μεγαλύτερος εν ζωή παλαίμαχος του ΠΑΟΚ, Λάκης Πρόγιος, ο εμβληματικός Γιώργος Κούδας, ο Γιώργος Κωστίκος, ο Γιώργος Τουρσουνίδης, ο Μπάνε Πρέλεβιτς, ο πιο επιτυχημένος προπονητής στην ιστορία του συλλόγου, Ραζβάν Λουτσέσκου, ο Γιάννης Μιχαηλίδης, που αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα αθλητή προερχόμενου από τις ακαδημίες, καθώς και η αρχηγός της γυναικείας ομάδας ποδοσφαίρου, Θωμαής Βαρδαλή.

Κεντρική θέση, ωστόσο, έχει ο κόσμος του ΠΑΟΚ. Γιατί ο ΠΑΟΚ δεν είναι μία μόνο φωνή. Είναι οι πολλές, διαφορετικές, παθιασμένες φωνές των ανθρώπων του. Από αναγνωρίσιμες προσωπικότητες, όπως ο Γιώργος Μαυρίδης και ο Ζαφείρης Μελάς, μέχρι πανεπιστημιακούς, επαγγελματίες και απλούς φιλάθλους, όλοι μιλούν για τη δική τους σχέση με τον ΠΑΟΚ, για την τρέλα, την καψούρα, τη βαθιά και βιωματική σύνδεση με τον σύλλογο.

Το αποτέλεσμα δένει με ουσιαστικό τρόπο την αφήγηση, τη μνήμη και το συναίσθημα, μέσα και από τη χαρακτηριστική φωνή του Μιχάλη Ιατρόπουλου, που προσδίδει στο ντοκιμαντέρ ένταση, βάθος και ταυτότητα.

Όπως σημειώνει ο Γρηγόρης Μπάτης, Content Director της Liquid Media:

«Το “Bizim ΠΑΟΚ - Ο Δικός μας ΠΑΟΚ” είναι μια παραγωγή υψηλής αισθητικής του Gazzetta, που αναδεικνύει την κουλτούρα και τις αντιθέσεις του Δικεφάλου, από τη Μακεδονία έως την Κωνσταντινούπολη, με την υποστήριξη της Stoiximan. Για εμάς, η επένδυση σε premium ντοκιμαντέρ είναι στρατηγική επιλογή. Δημιουργούμε περιεχόμενο που αφήνει αποτύπωμα στους φιλάθλους και συνδέεται ουσιαστικά με τα brands. Αυτός είναι ο δρόμος που γνωρίζουμε καλά και θα συνεχίσουμε να ακολουθούμε».

Ήδη, από τις πρώτες ώρες της κυκλοφορίας του, το «Bizim ΠΑΟΚ - Ο Δικός μας ΠΑΟΚ» έχει συγκεντρώσει ιδιαίτερα θερμή ανταπόκριση, με εξαιρετικά σχόλια στο YouTube και στα social media, επιβεβαιώνοντας ότι πρόκειται για μια παραγωγή που άγγιξε το κοινό και απέδωσε με αυθεντικότητα το ειδικό βάρος της ιστορίας του συλλόγου.

Το ντοκιμαντέρ του Gazzetta με τη στήριξη της Stoiximan για τα 100 χρόνια του ΠΑΟΚ είναι μια διαδρομή μνήμης, ανθρώπων και στιγμών. Ένα αφιέρωμα όχι μόνο σε έναν μεγάλο σύλλογο, αλλά σε όσα αυτός συμβολίζει εδώ και έναν αιώνα.

