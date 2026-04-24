Πέλκας: «Λείπουν τρόπαια από την ομάδα, πρέπει να τη... γεμίσουμε»

Ο Δημήτρης Πέλκας αναφέρθηκε στον τελικό του ΠΑΟΚ κόντρα στον ΟΦΗ αλλά και τον στόχο της κατάκτησης ενός τροπαίου.

Ο ΠΑΟΚ αντιμετωπίζει στον ΟΦΗ με μοναδικό στόχο την κατάκτηση του Κυπέλλου Ελλάδος στη χρονιά που συμπληρώνει 100 χρόνια ζωής.

Ο Δημήτρης Πέλκας μίλησε για το σπουδαίο ραντεβού στο Πανθεσσαλικό, στάθηκε στο τι θα παίξει σημαντικότερο ρόλο και στο κομμάτι του τροπαίου.

Αναλυτικά:

Για το... απόλυτο στους τελικούς: «Είναι ένας ακόμα τελικός. Ένα ματς με τρόπαιο πάνω στο τραπέζι. Αυτά τα ματς όπως είχε πει και ο Αντρέ σε μία συνέντευξή του, δεν τα παίζεις, τα κερδίζεις. Αυτό πρέπει να γίνει και το Σάββατο και να κερδίσουμε το τρόπαιο».

Για το αν του... έλειψαν τα τρόπαια: «Είναι το τελευταίο τρόπαιο στην καριέρα μου εκείνο. Έχουν περάσει 6-7 χρόνια, οπότε μου έλειψε αρκετά και θέλω να το ξαναζήσω».

Για το τι κρίνει έναν τελικό: «Το πάθος, πόσο πολύ το θες. Να υπάρξει αυτό που υπήρχε στην γιορτή που κάναμε στην Αριστοτέλους, μετά από μία κακή εμφάνιση και κακό αποτέλεσμα. Είδαμε την τρέλα των οπαδών για την ομάδα. Θα βοηθήσει αυτή η θετική ενέργεια, να είμαστε συσπειρωμένοι για να φέρουμε ένα τρόπαιο. Για μένα λείπουν τρόπαια από αυτή την ομάδα. Πρέπει να... γεμίσουμε την ομάδα με τρόπαια».

Για το τι θα έλεγε στον κόσμο: «1,2,4 ΠΑΟΚ».