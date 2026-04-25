Κύπελλο Ελλάδας: Γεμάτος κίνητρα και φαβορί ο ΠΑΟΚ, αποφασισμένος να γράψει ιστορία ο ΟΦΗ!

Ανάλυση και προγνωστικά για τον τελικό Κυπέλλου Ελλάδας.

ΠΑΟΚ και ΟΦΗ διεκδικούν το τρόπαιο του Κυπέλλου Ελλάδας, στον τελικό της διοργάνωσης το βράδυ (20:30) του Σαββάτου (25/4) στο Πανθεσσαλικό. Ιστορική η αναμέτρηση και για τις δύο ομάδες, με τον «δικέφαλο» να γιορτάζει προ ημερών τα 100 χρόνια από την ημέρα ίδρυσης του και την ομάδα του Ηρακλείου να φτάνει για δεύτερη σεζόν ένα βήμα πριν την κατάκτηση του τίτλου.

Ο ΠΑΟΚ έχει τον πλέον δύσκολο δρόμο να διαβεί, καθώς στο δικό του μονοπάτι βρέθηκαν κατά σειρά Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός. Οι παίκτες του Λουτσέσκου πανηγύρισαν ισάριθμες προκρίσεις, παρουσιάζοντας αποφασιστικότητα και έναν αέρα υπεροχής στο χορτάρι. Ο ΠΑΟΚ ωστόσο δεν φτάνει με τις καλύτερες δυνατές προϋποθέσεις στον τελικό του Κυπέλλου, καθώς η ήττα 3-0 από την ΑΕΚ για την 2η αγωνιστική των playoffs τον έθεσε ουσιαστικά εκτός κούρσας πρωταθλήματος. Είναι όμως μια ευκαιρία για τον «δικέφαλο» να βγάλει αντίδραση, να πανηγυρίσει ένα τρόπαιο και να δώσει χαρά στον κόσμο του, που θα ταξιδέψει κατά χιλιάδες στον Βόλο. Γιακουμάκης, Λόβρεν και Ντεσπόντοφ είναι εκτός μάχης, ωστόσο το βάθος του ρόστερ επιτρέπει στον Λουτσέσκου να έχει λύσεις πρώτης γραμμής στην βασική του εντεκάδα.

Μια σεζόν που ξεκίνησε προβληματικά αλλά εξελίσσεται πολύ διαφορετικά για τον ΟΦΗ. Σε σημείο που οι Κρητικοί μπορούν να γράψουν ιστορία. Ο τελικός με τον ΠΑΟΚ είναι μια μεγάλη αγωνιστική πρόκληση, τη στιγμή που ο ΟΦΗ είναι γερά στο κόλπο της 5ης θέσης στο πρωτάθλημα. Ο Χρήστος Κόντης άλλαξε την εικόνα στο χορτάρι και το κλίμα στα αποδυτήρια, πιστώνεται σε μεγάλο βαθμό την μεταμόρφωση της ομάδας προς το καλύτερο και το γεγονός πως έδωσε ξανά στους παίκτες του αυτοπεποίθηση και κίνητρο. Ο ΟΦΗ απέκλεισε τον Λεβαδειακό στα ημιτελικά του Κυπέλλου και το πρόσφατο 2-0 επί των Βοιωτών για τα playoffs 5-8, του δίνει την απαραίτητη ώθηση για τον τελικό στο Πανθεσσαλικό. Ισέκα και Φούντας θα είναι στη διάθεση του Κόντη, δύσκολα θα προλάβει ο Μπόρχα Γκονθάλεθ. Μαζική αναμένεται η παρουσία των φίλων του ΟΦΗ στον Βόλο.

Ένα τρόπαιο που θέλουν πολύ, για τους δικούς τους λόγους ο καθένας, τόσο ο ΠΑΟΚ όσο και ο ΟΦΗ. Φαβορί προφανώς και υπάρχει, ωστόσο το αουτσάιντερ θέλει προσοχή. Και το σετ αποδόσεων δεν αντικατοπτρίζει τις συνθήκες του αγώνα.



