Τι ισχύει με Παούνοβιτς και ΠΑΟΚ - Τα δημοσιεύματα σε Ισπανία και Σερβία

Τα σενάρια από το εξωτερικό γύρω από τον Βέλικο Παούνοβιτς προστέθηκαν στη συζήτηση για τον ΠΑΟΚ, χωρίς όμως να αλλάζουν τα δεδομένα γύρω από τον Ραζβάν Λουτσέσκου.

Η περίπτωση του Βέλικο Παούνοβιτς έρχεται να προστεθεί στη λίστα των προπονητών που συνδέονται το τελευταίο διάστημα με τον ΠΑΟΚ από το εξωτερικό, ωστόσο στην Τούμπα δεν υπάρχει, τουλάχιστον αυτή τη στιγμή, θέμα προπονητή.

Ο Ραζβάν Λουτσέσκου παραμένει κανονικά στον πάγκο του Δικεφάλου, έχει συμβόλαιο μέχρι το καλοκαίρι του 2027 και πάνω σε αυτόν συνεχίζει να «χτίζεται» ο σχεδιασμός της επόμενης σεζόν. Παρά τη δύσκολη και απογοητευτική χρονιά, δεν έχει προκύψει κάποια επίσημη ένδειξη αλλαγής πλεύσης στο θέμα της τεχνικής ηγεσίας.

Τα δημοσιεύματα στην ισπανική «Marca» και τη σερβική «Mozzar Sport» βάζουν τον Παούνοβιτς στο κάδρο της επόμενης μέρας, παρουσιάζοντάς τον ως έναν προπονητή που απασχολεί ομάδες με υψηλές απαιτήσεις και φιλοδοξίες. Στον ΠΑΟΚ, πάντως, αντιμετωπίζουν αυτές τις αναφορές περισσότερο ως κομμάτι της γενικότερης φιλολογίας που αναπτύσσεται γύρω από έναν σύλλογο μετά από μια χαμένη σεζόν και λιγότερο ως κάτι που αφορά το «σήμερα».

Vrteška oko Veljka Paunovića: PAOK želi napad na titulu sa selektorom Srbije https://t.co/I09C3NT3bS May 26, 2026

Αυτό δεν σημαίνει πως δεν υπάρχουν σκέψεις, αξιολογήσεις και συζητήσεις για το μέλλον. Σε έναν οργανισμό όπως ο ΠΑΟΚ, ειδικά μετά από μια χρονιά χωρίς τίτλο και με απώλεια όλων των στόχων, είναι λογικό να εξετάζονται πρόσωπα και καταστάσεις για κάθε ενδεχόμενο.