Η αποστολή του ΠΑΟΚ αναχώρησε για τον Βόλο.

Ο ΠΑΟΚ προπονήθηκε στη Θεσσαλονίκη και νωρίς το απόγευμα αναχώρησε για τον Βόλο, όπου το Σάββατο θ' αντιμετωπίσει τον ΟΦΗ στον τελικό Κυπέλλου Ελλάδας.

Ο τεχνικός του Δικεφάλου Ράζβαν Λουτσέσκου να θυμίσουμε ότι δεν υπολογίζει τους Γιώργο Γιακουμάκη, Ντέγιαν Λόβρεν και Κίριλ Ντεσπόντοφ, οι οποίοι υποβλήθηκαν σε θεραπεία.

Ο ΠΑΟΚ θα ολοκληρώσει την προετοιμασία του με προπόνηση στο Πανθεσσαλικό την Παρασκευή (24.04) στις 19:30. Στις 18:45 θα διεξαχθεί η κοινή συνέντευξη τύπου των δύο ομάδων και την ομάδα θα εκπροσωπήσουν ο προπονητής, Ράζβαν Λουτσέσκου κι ο αρχηγός της ομάδας, Αντρίγια Ζίβκοβιτς.

