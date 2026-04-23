ΠΑΟΚ: Ο Δικέφαλος στον δρόμο για την κούπα
Ο ΠΑΟΚ προπονήθηκε στη Θεσσαλονίκη και νωρίς το απόγευμα αναχώρησε για τον Βόλο, όπου το Σάββατο θ' αντιμετωπίσει τον ΟΦΗ στον τελικό Κυπέλλου Ελλάδας.
Ο τεχνικός του Δικεφάλου Ράζβαν Λουτσέσκου να θυμίσουμε ότι δεν υπολογίζει τους Γιώργο Γιακουμάκη, Ντέγιαν Λόβρεν και Κίριλ Ντεσπόντοφ, οι οποίοι υποβλήθηκαν σε θεραπεία.
Ο ΠΑΟΚ θα ολοκληρώσει την προετοιμασία του με προπόνηση στο Πανθεσσαλικό την Παρασκευή (24.04) στις 19:30. Στις 18:45 θα διεξαχθεί η κοινή συνέντευξη τύπου των δύο ομάδων και την ομάδα θα εκπροσωπήσουν ο προπονητής, Ράζβαν Λουτσέσκου κι ο αρχηγός της ομάδας, Αντρίγια Ζίβκοβιτς.
Το βίντεο του ΠΑΟΚ από την αναχώρηση
Φύγαμε για Βόλο! ⚫️⚪️ #TheFinal2026 #PAOKOFI pic.twitter.com/trzoTXLFSg— PAOK FC (@PAOK_FC) April 23, 2026
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.