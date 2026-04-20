ΠΑΟΚ - ΟΦΗ: Ο λόγος που στον τελικό Κυπέλλου θα… παίξει μόνο ελληνική ομάδα διαιτητών!

H αντίστροφη μέτρηση για τον τελικό Κυπέλλου Ελλάδος στον Βόλο άρχισε, καθώς το προσεχές Σάββατο ο ΠΑΟΚ και ο «back to back» ΟΦΗ θα διεκδικήσουν το τρόπαιο που υπό συνθήκες μπορεί να δώσει κι ευρωπαϊκό εισιτήριο. Τι ισχύει για VAR και πλαφόν.

Ο Δικέφαλος του Βορρά λίγες μέρες μετά τα γενέθλια των 100 χρόνων θέλει να γιορτάσει τον «αιώνα του» με έναν τίτλο, ενώ από την άλλη οι εκπληκτικοί και φέτος Κρητικοί επιθυμούν στην back to back παρουσία τους σε τελικό Kυπέλλου να επαναλάβουν το τεράστιο επίτευγμα του 1987.

Η αναμέτρηση του Πανθεσσαλικού αναμένεται να είναι μια ποδοσφαιρική γιορτή, καθώς οι φίλαθλοι και των δύο ομάδων έχουν… εξαφανίσει τα εισιτήρια και είναι ήδη έτοιμοι για τις εκδρομές τους προς την πρωτεύουσα της Μαγνησίας.

Όλα δείχνουν ότι πάμε για έναν τελικό σε πολύ καλό κλίμα αφού και οι δύο πλευρές δεν έχουν… σηκώσει τους τόνους, μιας και δεν υπάρχει άλλωστε λόγος. Ακόμη και η ανακοίνωση που εξέδωσε το μεσημέρι της Δευτέρας ο ΟΦΗ, δεν μπορεί να… ανάψει φωτιές ενόψει του τελικού, καθώς προφανώς και ουδείς από τον ιστορικό σύλλογο όχι μόνο της Κρήτης, αλλά όλης της Ελλάδας δεν αντιμετωπίζεται ως… πολίτης δεύτερης κατηγορίας.

Αλλωστε μόλις πριν από μερικούς μήνες ο ΟΦΗ ήταν οικοδεσπότης του πρώτου ελληνικού Σούπερ Καπ μετά από πολλά χρόνια, ενώ το καλοκαίρι το Παγκρήτιο θα φιλοξενήσει ένα παγκόσμιας ακτινοβολίας φιλικό μιας και η Ελλάδα θα αντιμετωπίσει την αντίστοιχη εθνική της Ιταλίας, ως συνέχεια μιας σειράς αγώνων της «γαλανόλευκης» στην Κρήτη (Σλοβακία, Βουλγαρία). Σχετικά με την ενόχληση που πηγάζει από τον ΟΦΗ για την παρουσία αποκλειστικής ελληνικής ομάδας διαιτητών σε αγωνιστικό χώρο και VAR στον τελικό του Σαββάτου, οι λόγοι μιας τέτοιας απόφασης είναι δύο.

Αφενός η συμφωνία για ξένο VAR-ίστα αφορά αγώνες ανάμεσα σε ομάδες του Big5 ή αν υπάρξει κάποιο κοινό αίτημα κι αφετέρου σε ένα τόσο σημαντικό και «λαμπερό» ματς όπως είναι ο Τελικός Κυπέλλου η ΚΕΔ επιθυμεί να δείξει εμπράκτως και την στήριξη της προς τους Έλληνες ρέφερι.

Τέλος, σχετικά με το ζήτημα περί πλαφόν εισιτηρίων, αυτό αναφέρθηκε προκειμένου να μην υπάρχει το πρόβλημα μετακίνησης των οπαδών του ΟΦΗ σε άλλη θύρα αν οι Κρητικοί δεν εξαντλούσαν τα εισιτήρια που είχαν στη διάθεσή τους, κάτι που είχε διαπιστωθεί στον περσινό τελικό του ΟΑΚΑ με τον Ολυμπιακό. Τελικά οι φίλοι του Ομίλου δείχνουν την… δίψα τους για ένα τίτλο, εξαφάνισαν τα εισιτήρια που τους διατέθηκαν και όλα δείχνουν ότι πάμε για ένα σπουδαίο τελικό – γιορτή!