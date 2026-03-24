Από τις πρώτες ώρες διάθεσης των εισιτήριων του ΟΦΗ για τον τελικό η ζήτηση είναι πολύ μεγάλη και σε αυτό το πλαίσιο την 25η Μαρτίου θα είναι ανοιχτά για την εξυπηρέτηση των φιλάθλων.

Το μεσημέρι της Τρίτης (24/3) άρχισε η διάθεση των εισιτηρίων του ΟΦΗ για τον μεγάλο τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας, κόντρα στον ΠΑΟΚ, ο οποίος θα φιλοξενηθεί στο Πανθεσσαλικό Στάδιο στις 25 Απριλίου και η ζήτηση είναι πολύ μεγάλη.

Αξιοσημείωτο, πως μέσα σε μόλις 1,5 ώρα έχουν πουληθεί πάνω από 1.000 «μαγικά χαρτάκια» και η διάθεση τους γίνεται με γοργούς ρυθμούς. Άλλωστε, υπάρχει και η προθεσμία της ΕΠΟ, σύμφωνα με την οποία οι Κρητικοί θα πρέπει να έχουν δώσει το λιγότερο 6.500 εισιτήρια για να ανοίξουν οι θύρες 53-54 - 55-56 και να μη... μεταφερθούν έξτρα 1.100 εισιτήρια στον ΠΑΟΚ, οπότε οι Ομιλίτες κινούνται γρήγορα.

Στο πλαίσιο της μεγάλης ζήτησης ανήμερα της 25ης Μαρτίου το γραφείο του κλαμπ στο «Γεντί Κουλέ», επί της οδού Καντάνου (δίπλα στη μπουτίκ) θα είναι ανοιχτό 10:00 - 16:00 για να εξυπηρετεί τους φιλάθλους που θέλουν να κλείσουν τη θέση τους για τον Βόλο.

Η διάθεση των εισιτηρίων γίνεται μέσω της πλατφόρμας της Ticketmaster. Εάν κάποιος κάτοχος εισιτηρίου διαρκείας δεν θα πάει στον τελικό, μπορεί να βάλει τον ΑΜΚΑ του στο ειδικό πεδίο (κουπόνι) και να κλείσει εισιτήριο σε κάποιον άλλον συγγενή/φίλο του, φίλαθλο του ΟΦΗ.