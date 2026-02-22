Εύκολες νίκες για Παναθηναϊκό και Αγία Παρασκευή, κολλήσε στο μηδέν η Κηφισιά στη 18η στροφή της Α’ Αθηνών γυναικών.

Ο Παναθηναϊκός, μετά το Χ με τον Βόλο στην προηγούμενη αγωνιστική, επικράτησε εύκολα στην έδρα του κόντρα στα Τρίκαλα, που αγνοεί θετικό αποτέλεσμα τις 8 τελευταίες αγωνιστικές. Το σκορ άνοιξε η Χριστίνα Κόλλια στο 36’. Στο 49’, η Σταματοπούλου διπλασίασε τα τέρματα. Το 3-0 ήρθε από τη Ρούλα Πούλιου, που ευστόχησε από την άσπρη βούλα. Τρία λεπτά αργότερα, ο Παναθηναϊκός κέρδισε ξανά πέναλτι, και η Πούλιου από τα 11 βήματα διαμόρφωσε το τελικό 4-0.

Η Αγία Παρασκευή υποδέχτηκε τον Βόλο 2004 για την 18η αγωνιστική του πρωταθλήματος και, χωρίς δυσκολία, πήρε το τρίποντο (4-1).

Οι γηπεδούχες άνοιξαν το σκορ στο 6ο λεπτό της αναμέτρησης με τη Σουρές, ενώ στο 32’ η Πρίφτη διπλασίασε τα τέρματα. Στο 40’, η Σουρές ξαναχτύπησε και έκανε το 3-0. Στο 65’, οι φιλοξενούμενες κατάφεραν να μειώσουν με την Πλατανιά να σκόραρει για το 3-1. Όμως, στο 82’, η Κακαλέτρη σκόραρε και διαμόρφωσε το τελικό 4-1. Στο άλλο ματς της ημέρες Κηφισιά και Οσυσσέας Μοσχάτου έμειναν στο 0-0.

Αναλυτικά τα αποτελέσματα της 18ης αγωνιστικής

Βόλος ΝΠΣ – Αστέρας Τρίπολης: 1 – 3

ΑΕΚ – ΡΕΑ: 1 – 0

Νέες Ατρόμητου 2018 – ΠΑΟΚ: 0 – 4

Παναθηναϊκός – Τρίκαλα 2011: 4 – 0

Αγία Παρασκευή – ΑΣ Βόλος 2004: 4 – 1

Οδυσσέας Μοσχάτου – Κηφισιά: 0 – 0

Η επόμενη αγωνιστική

Παναθηναϊκός – Νέες Ατρόμητου 2018

Τρίκαλα 2011 Θέονη – Αγία Παρασκευή

ΠΑΟΚ – Οδυσσέας Μοσχάτου WFC

ΑΣ Βόλος 2004 – Βόλος ΝΠΣ

Κηφισιά – ΑΕΚ

Αστέρας Τρίπολης – Αχαρναϊκός

Ο.Φ.Η. – ΡΕΑ

Η βαθμολογία