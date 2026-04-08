Ο Γιώργος Κάτρης επιλέχθηκε για να μιλήσει στα παιδιά των Ακαδημιών του Παναθηναϊκού και που βρίσκονται στη θέση που ήταν κάποτε ο ίδιος.

Ο Κάτρης, ένα ποδοσφαιρικό προϊόν των Ακαδημιών του Παναθηναϊκού, επελέγη και μίλησε τα παιδιά των υποδομών του συλλόγου αναφερόμενος στην διαδρομή του και τις προϋποθέσεις που χρειάζονται, ώστε οι νεαροί αθλητές να ακολουθήσουν τα βήματά του. Ο Παναθηναϊκός τα τελευταία χρόνια δίνει πολύ μεγάλη βάση στις Ακαδημίες του και οι προσπάθειές του δείχνουν να πιάνουν τόπο.

Ο σύλλογος δημιουργεί μια τέτοια σειρά επεισοδίων που έχει ως τίτλο το αποτύπωμα της Ακαδημίας. Πρόκειται για το πρώτο μέρος αυτού του project και άρα θα υπάρξει και συνέχεια.