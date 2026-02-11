Με Μπακασέτα και Τουμπά αντί Σιώπη και Γεντβάι οι επιλογές του Μπενίτεθ στην ενδεκάδα του Παναθηναϊκού για τη ρεβάνς με τον ΠΑΟΚ στην Τούμπα.

Δύο αλλαγές έχει η ενδεκάδα του Παναθηναϊκού κόντρα στον ΠΑΟΚ, σε σχέση με το πρόσφατο νικηφόρο ντέρμπι με τον Ολυμπιακό.

Ο Ράφα Μπενίτεθ ξεκινάει τον Μπακασέτα σε ρόλο οκταριού αντί του Σιώπη, ενώ ο Τουμπά θα είναι αριστερός στόπερ στην τριάδα, στη θέση του Γεντβάι.

Στο τέρμα θα είναι ο Λαφόν, τριάδα στην άμυνα οι Πάλμερ-Μπράουν, Ίνγκασον, Τουμπά, αριστερός μπακ χαφ ο Κυριακόπουλος, δεξιός μπακ χαφ ο Καλάμπρια και στα χαφ οι Κοντούρης, Μπακασέτας. Ταμπόρδα, Αντίνο και Τεττέη θα είναι στην επίθεση.

Στον πάγκο είναι οι Κότσαρης, Κάτρης, Γέντβαϊ, Ερνάντεθ, Σιώπης, Σάντσες, Ζαρουρί, Παντελίδης, Μπόκος, Γιάγκουσιτς, Σφιντέρσκι, Πάντοβιτς.

Η ενδεκάδα του Παναθηναϊκού