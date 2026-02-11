Μπενίτεθ: «Για 70 λεπτά ήμασταν στο παιχνίδι, όλα θα μπορούσαν να αλλάξουν αν σκοράραμε»

Ο τεχνικός του Παναθηναϊκού, Ράφα Μπενίτεθ ανέφερε πως η ομάδα του ήταν μέσα στην πρόκριση για 70 λεπτά και πως όλα θα μπορούσαν να αλλάξουν αν είχε πετύχει κάποιο γκολ.

Μετά το πρωτάθλημα, όπου ουσιαστικά είναι εκτός διεκδίκησής του με την διαφορά από την ΑΕΚ να είναι στους 16 βαθμούς;, ο Παναθηναϊκός έμεινε εκτός διεκδίκησης και του Κυπέλλου. Οι «πράσινοι» ηττήθηκαν από τον ΠΑΟΚ με 2-0 στη Τούμπα και δεν θα αγωνιστούν στον τελικό του Πανθεσσαλικού.

Μετά το τέλος της αναμέτρησης ο τεχνικός του «τριφυλλιού», Ράφα Μπενίτεθ μιλώντας στην κάμερα της Cosmote TV ανέφερε τα εξής: «Ξέραμε ότι θα ήταν δύσκολο απέναντι σε μία πολύ καλή ομάδα, όμως για 70 λεπτά ήμασταν μέσα στο παιχνίδι. Όλα θα μπορούσαν να αλλάξουν με ένα δικό μας γκολ. Δυστυχώς πάνω κάτω σε εκείνο το σημείο το δεχθήκαμε εμείς και δεν τα καταφέραμε.

Κάναμε κάποιες αλλαγές, χρειαζόμασταν ποδοσφαιριστές με ενέργεια για παραπάνω ένταση. Όμως το γκολ που δεχθήκαμε δυσκόλεψε πολύ τα σχέδιά μας, καθώς βάλαμε ποδοσφαιριστές για να κάνουν επιθετικές ενέργειες και μετά ήμασταν ευάλωτοι στις αντεπιθέσεις».