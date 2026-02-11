Σουντουλίδης - Αθανασίου στους Galacticos: Τα πλάνα ΠΑΟΚ & Παναθηναϊκού πριν τη ρεβάνς της Τούμπας
ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκός διασταυρώνουν τα... ξίφη τους, στις 20:30 στην Τούμπα, στη ρεβάνς του 0-1 της Λεωφόρου για την ημιτελική φάση του Κυπέλλου Ελλάδας. Λίγο πριν τον επαναληπτικό αγώνα στην Θεσσαλονίκη, Σταύρος Σουντουλίδης και Νίκος Αθανασίου έδωσαν στους Galacticos by Interwetten όλο ο ρεπορτάζ.
Η πιθανή εντεκάδα με την οποία θα παρατάξει ο Ραζβαν Λουτσέσκου τον «δικέφαλο» και ο... γρίφος της αντιστοιχης του «τριφυλλιού» πριν το μεγάλο ματς.
