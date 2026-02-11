Λεβαδειακός - ΟΦΗ: Παλάσιος και Πεντρόσο έχασαν τεράστιες ευκαιρίες
Ο Λεβαδειακός κυνηγάει την ισοφάριση κόντρα στον ΟΦΗ, ο οποίος άνοιξε το σκορ με τον Λαμπρόπουλο, ενώ παίζει με δέκα παίκτες από το 34', εξαιτίας της αποβολής του Σαλσέδο.
Οι Βοιωτοί στο 47' έφτασαν κοντά στο 1-1. Ο Παλάσιος προσπάθησε να περάσει την πάσα στον Γκούμα, δεν τα κατάφερε και στη συνέχεια έκανε το αριστερό σουτ από το ύψος του πέναλτι και η μπάλα πέρασε δίπλα από το αριστερό δοκάρι.
Η ευκαιρία του Παλάσιος
Στο 60' ο Βήχος έκανε την κάθετη στον Πεντρόσο, ο οποίος βγήκε τετ α τετ, αλλά ο Χριστογεώργος απέκρουσε εκπληκτικά και στη συνέχεια μπλόκαρε και τη μπάλα σε μακρινό σουτ του Κωστή.
Η διπλή ευκαιρία του Λεβαδειακού
