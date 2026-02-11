ΟΦΗ - Λεβαδειακός: Ο Παλάσιος είχε δοκάρι στο τέλος του ημιχρόνου
Ο Λεβαδειακός άγγιξε με τον Παλάσιος την ισοφάριση στο τέλος του πρώτου ημιχρόνου.
Ο ΟΦΗ προηγήθηκε με το γκολ του Λαμπρόπουλου, αν και παίζει με δέκα παίκτες και ο Λεβαδειακός άμεσα αναζήτησε την ισοφάριση.
Στο 45'+4' ο Παλάσιος πήρε τη μπάλα δεξιά, μπήκε στην περιοχή κι έκανε ένα φοβερό δεξί διαγώνιο σουτ, το οποίο κατέληξε στο δεξί δοκάρι!
Το δοκάρι του Παλάσιος
@Photo credits: INTIME
