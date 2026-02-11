Οι ενδεκάδες που επέλεξαν ο Νίκος Παπαδόπουλος και ο Χρήστος Κόντης για τον δεύτερο ημιτελικό του Κυπέλλου Ελλάδος μεταξύ Λεβαδειακού και ΟΦΗ. Αποστολή στη Λιβαδειά: Βασίλης Μπαλατσός και Σωτήρης Μυκονίου

Λίγη ώρα πριν την έναρξη του αγώνα μεταξύ του Λεβαδειακού και του ΟΦΗ για τον δεύτερο μεταξύ τους ημιτελικό στο Κύπελλο Ελλάδος έγιναν γνωστές οι ενδεκάδες που επέλεξαν οι προπονητές των δύο ομάδων.

Η ενδεκάδα του Λεβαδειακού

Ο Νίκος Παπαδόπουλος αποφάσισε να κατεβάσει τους Βοιωτούς με το αγαπημένο του 4-3-3. Ο Λοντίγκιν θα είναι κάτω από την εστία, οι Λιάγκας και Μάγκνουσον στο κέντρο της άμυνας ενώ στα δύο άκρα θα βρίσκονται οι Τσάπρας και Βήχος.

Στην μεσαία γραμμή θα είναι οι Τσόκαϊ (6αρι) και Κωστή (8αρι) ενώ ως επιτελικός μέσος θα αγωνιστεί ο Μπάλτσι. Στα πλάγια της επίθεσης, δεξιά θα είναι ο Παλάσιος και αριστερά ο Γκούμας ενώ στην κορυφή αυτής θα βρίσκεται ο Όζμπολτ.

Εκτός αποστολής έμειναν οι Βέρμπιτς και Ανάκερ.

Η ενδεκάδα του ΟΦΗ

Από την άλλη ο Χρήστος Κόντης θα παίξει με το αγαπημένο του 3-4-3. Ο Χριστογεώργος θα είναι στην εστία των Κρητικών έχοντας μπροστά του τους Λαμπρόπουλο, Κρίζμανιτς και Κωστούλα.

Οι δύο φουλ μπακ θα είναι οι Γκονθάλεθ και Αθανασίου ενω στη μεσαία γραμμή θα βρεθούν οι Ανδρούτσος και Αποστολάκης. Στα πλάγια της επίθεσης ο Φούντας θα ξεκινήσει στα δεξιά, ο Νους στα αριστερά και στην κορυφή θα πάρει θέση ο Σαλσίδο.

Οι αναπληρωματικοί των δύο ομάδων

Λεβαδειακός: Αμπού Χανά, Κορνέζος, Νίκας, Μανθάτης, Πεντρόσο, Γιάλοου, Φίλων, Οζέγκοβιτς και Παπαδόπουλος.

ΟΦΗ: Λίλο, Κατσικάς, Μαρινάκης, Κανελλόπουλος, Βούκοτιτς, Χατζηθεοδωρίδης, Πούγγουρας, Χριστόπουλος, Μπαΐνοβιτς, Σενγκέλια, Θεοδοσουλάκης, Ισέκα.