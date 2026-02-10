Ο ΟΦΗ ανακοίνωσε πως τα 300 εισιτήρια για τη ρεβάνς της Λιβαδειάς θα διατεθούν από τις αδειοδοτημένες Λέσχες φιλάθλων της ομάδας

Ο ΟΦΗ έχει μπροστά του το στόχο της πρόκρισης στον τέταρτο τελικό Κυπέλλου Ελλάδας στην ιστορία του και δεύτερο διαδοχικό. Η ομάδα του Χρήστου Κόντη θα έχει στο πλευρά της στην εκτός έδρας ρεβάνς με τον Λεβαδειακό 300 φιλάθλους.

Όπως ανακοίνωσαν οι Κρητικοί το link με τα εισιτήρια δόθηκε στις αδειοδοτημένες Λέσχες φιλάθλων της ομάδας, προκειμένου να προχωρήσουν στη διάθεσή τους στους Ομιλίτες που θα βρεθούν στη Βοιωτία.

Θυμίζουμε πως ο ΟΦΗ είχε ζητήσει αρχικά 1.350 εισιτήρια για τις Θύρες 4 και 5 του Δημοτικού Σταδίου Λιβαδειάς, όμως οι γηπεδούχοι διέθεσαν αρχικά 150 και έπειτα από επιμονή των φιλοξενούμενων τα διπλάσια.

Η ενημέρωση του ΟΦΗ

«Η ΠΑΕ ΟΦΗ 1925 ενημερώνει ότι το link με όλα τα εισιτήρια που έχει στη διάθεσή της για την αυριανή (11/2) αναμέτρηση του Κυπέλλου Ελλάδας με τον Λεβαδειακό, δόθηκε στις αδειοδοτημένες Λέσχες φιλάθλων της ομάδας μας, προκειμένου να προχωρήσουν στη διάθεσή τους».