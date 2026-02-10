ΟΦΗ: «Δεν θα επιτραπεί σε φιλάθλους χωρίς εισιτήριο να προσεγγίσουν το Δημοτικό Στάδιο Λιβαδειάς»

Ο ΟΦΗ ενημέρωσε πως η αστυνομία δεν θα επιτρέψει σε φιλάθλους χωρίς εισιτήριο να προσεγγίσουν το γήπεδο του Λεβαδειακού.

Τη στήριξη 300 Ομιλιτών θα έχουν οι παίκτες του ΟΦΗ στη ρεβάνς με τον Λεβαδειακό (11/2, 17:00) για τα ημιτελικά του Κυπέλλου Ελλάδας. Οι Βοιωτοί σε πρώτο χρόνο έδωσαν μόλις 150 εισιτήρια, όμως έπειτα από νέο αίτημα των Κρητικών, λόγω της μεγάλης ζήτησης οι φιλοξενούμενοι εξασφάλισαν τα διπλάσια.

Ο Όμιλος ενημέρωσε πως η αστυνομία δεν θα επιτρέψει σε φιλάθλους χωρίς εισιτήριο να προσεγγίσουν το γήπεδο και ζήτησε από τους φίλους της ομάδας να σεβαστούν την απόφαση, στο πλαίσιο της ομαλής διεξαγωγής του ματς.

Η ανακοίνωση του ΟΦΗ

«Η ΠΑΕ ΟΦΗ 1925 ενημερώνει ότι, έπειτα από απόφαση της αστυνομίας, δεν θα επιτραπεί σε φιλάθλους χωρίς εισιτήριο να προσεγγίσουν το Δημοτικό Στάδιο Λιβαδειάς για τον αγώνα κυπέλλου Ελλάδας μεταξύ Λεβαδειακού και ΟΦΗ.

Παρακαλούμε τους φιλάθλους μας να σεβαστούν την απόφαση της αστυνομίας προκειμένου να εξασφαλιστεί η ομαλή διεξαγωγή της αναμέτρησης».

Snakes: «Απέχουμε από την διαδικασία επιλογής των εισιτηρίων»

Αξιοσημείωτο, πως λόγω του ιδιαίτερα περιορισμένου αριθμού εισιτηρίων οι οργανωμένοι φίλοι του ΟΦΗ, Snakes, ανακοίνωσαν πως θα απέχουν από τη διαδικασία επιλογής εισιτηρίων, ώστε να μην επικρατήσει «ο νόμος της ζούγκλας».

Θυμίζουμε πως οι Κρητικοί είχαν ζητήσει αρχικά 1.350 εισιτήρια για τις Θύρες 4 και 5 του Δημοτικού Σταδίου Λιβαδειάς, όμως αρνήθηκαν οι γηπεδούχοι.

«Μετά την απόφαση της ΠΑΕ Λεβαδειακός να προσκομίσει 300 εισιτήρια στην ΠΑΕ ΟΦΗ για τις ανάγκες του κόσμου μας, επιλέγουμε να μην συμμετέχουμε στην διαδικασία, για τον λόγο ότι δεν θέλουμε να μπούμε σε γραμμή επιλογής με τα αδέρφια μας και να κυριαρχήσει ο νόμος της ζούγκλας για ένα εισιτήριο!

Σαν οικογένεια Snakes ή όλοι ή κανένας!

SNAKES 1986•ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ•», αναφέρει η ανακοίνωση των Snakes.