Η αποστολή του ΟΦΗ για την εκτός έδρας ρεβάνς με τον Λεβαδειακό για τα ημιτελικά του Κυπέλλου Ελλάδας (11/2, 17:00).

Με προπόνηση που έγινε το πρωί της Τρίτης (10/2) στο Βαρδινογιάννειο Αθλητικό Κέντρο, ολοκληρώθηκε η προετοιμασία του ΟΦΗ για την εκτός έδρας ρεβάνς με τον Λεβαδειακό για τα ημιτελικά του Κυπέλλου Ελλάδας.

O Xρήστος Κόντης δεν μπορεί να υπολογίζει στους Χουάν Νέιρα και Ζήση Καραχάλιο. Ο Αργεντινός χαφ συνέχισε ατομικό πρόγραμμα λόγω ενοχλήσεων στο δικέφαλο του αριστερού ποδιού, ενώ ο Έλληνας χαφ για ακόμα μια ημέρα έκανε θεραπεία, λόγω τραυματισμού στον τετρακέφαλο.

Στην αποστολή δεν συμπεριλήφθηκε ο νεαρός Παύλος Καινουργιάκης, ο οποίος είναι διεθνής με την Εθνική Νέων, ενώ αντίθετα είναι κανονικά διαθέσιμος ο Άαρον Ισέκα. Ο Βέλγος φορ είχε μείνει εκτός από το ματς πρωταθλήματος με τους Βοιωτούς, λόγω αποφόρτισης, όμως προπονήθηκε κανονικά τις δυο τελευταίες ημέρες.

Αξιοσημείωτο, πως μαζί με την αποστολή θα είναι και ο διοικητικός ηγέτης του κλαμπ, Μιχάλης Μπούσης, ο οποίος βρίσκεται στην Ελλάδα αυτές τις ημέρες.

Η αποστολή του ΟΦΗ

Λίλο, Χριστογεώργος, Κατσίκας, Καλαφάτης, Μαρινάκης, Γκονθάλεθ, Χατζηθεοδωρίδης, Αθανασίου, Κωστούλας, Λαμπρόπουλος, Χριστόπουλος, Πούγγουρας, Κρίζμανιτς, Κανελλόπουλος, Βούκοτιτς, Μπαΐνοβιτς, Ανδρούτσος, Αποστολάκης, Χνάρης, Φούντας, Νους, Ρομάνο, Θεοδοσουλάκης, Σενγκέλια, Σαλσέδο, Ισέκα