ΟΦΗ: Χωρίς Καραχάλιο και Νέιρα στη ρεβάνς της Λιβαδειάς
Με προπόνηση που έγινε το πρωί της Τρίτης (10/2) στο Βαρδινογιάννειο Αθλητικό Κέντρο, ολοκληρώθηκε η προετοιμασία του ΟΦΗ για την εκτός έδρας ρεβάνς με τον Λεβαδειακό για τα ημιτελικά του Κυπέλλου Ελλάδας.
O Xρήστος Κόντης δεν μπορεί να υπολογίζει στους Χουάν Νέιρα και Ζήση Καραχάλιο. Ο Αργεντινός χαφ συνέχισε ατομικό πρόγραμμα λόγω ενοχλήσεων στο δικέφαλο του αριστερού ποδιού, ενώ ο Έλληνας χαφ για ακόμα μια ημέρα έκανε θεραπεία, λόγω τραυματισμού στον τετρακέφαλο.
Στην αποστολή δεν συμπεριλήφθηκε ο νεαρός Παύλος Καινουργιάκης, ο οποίος είναι διεθνής με την Εθνική Νέων, ενώ αντίθετα είναι κανονικά διαθέσιμος ο Άαρον Ισέκα. Ο Βέλγος φορ είχε μείνει εκτός από το ματς πρωταθλήματος με τους Βοιωτούς, λόγω αποφόρτισης, όμως προπονήθηκε κανονικά τις δυο τελευταίες ημέρες.
Αξιοσημείωτο, πως μαζί με την αποστολή θα είναι και ο διοικητικός ηγέτης του κλαμπ, Μιχάλης Μπούσης, ο οποίος βρίσκεται στην Ελλάδα αυτές τις ημέρες.
Η αποστολή του ΟΦΗ
Λίλο, Χριστογεώργος, Κατσίκας, Καλαφάτης, Μαρινάκης, Γκονθάλεθ, Χατζηθεοδωρίδης, Αθανασίου, Κωστούλας, Λαμπρόπουλος, Χριστόπουλος, Πούγγουρας, Κρίζμανιτς, Κανελλόπουλος, Βούκοτιτς, Μπαΐνοβιτς, Ανδρούτσος, Αποστολάκης, Χνάρης, Φούντας, Νους, Ρομάνο, Θεοδοσουλάκης, Σενγκέλια, Σαλσέδο, Ισέκα
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.