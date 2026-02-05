Ο Νίκος Αθανασίου γράφει για ακόμη ένα ντέρμπι που ανέδειξε την ποδοσφαιρική ένδεια του Παναθηναϊκού, τον δοκιμαστικό σωλήνα του Ράφα Μπενίτεθ και μία χρονιά που πηγαίνει από το κακό στο χειρότερο!

Στο παιχνίδι της χρονιάς, στον μοναδικό στόχο που διεκδικεί ο Παναθηναϊκός με ρεαλιστικές πιθανότητες κατάκτησης του τροπαίου, απέναντι σε μία από τις καλύτερες ομάδες του ελληνικού πρωταθλήματος, τον ΠΑΟΚ του Ραζβάν Λουτσέσκου, το Τριφύλλι αγωνίστηκε από το 71' με δίδυμο στη μεσαία γραμμή τον Τάσο Μπακασέτα και τον Γιώργο Κάτρη. Θα μπορούσε το σημερινό σημείωμα να σταματήσει εδώ, να σηκώσουμε τα χέρια ψηλά, να συμφωνήσουμε πως αυτά ''δεν γίνονται'', να αλλάξουμε την συζήτηση και να μιλήσουμε για το διαφαινόμενο μεταγραφικό φιάσκο με την ενίσχυση στη μεσαία γραμμή. Η ελπίδα, όμως, πεθαίνει τελευταία, οπότε αναλυτικά για τον μεταγραφικό σχεδιασμό και την υλοποίησή αυτού θα μιλήσουμε με ολοκληρωμένη εικόνα το βράδυ της Παρασκευής, υπογραμμίζοντας πως το ημερολόγιο δείχνει 5.2 και οι παίκτες που θα του άλλαζαν την ζωή στον άξονα, θα έπρεπε να έχουν έρθει εδώ και τουλάχιστον έναν μήνα! Για να μην χαθεί το νόημα, η εν λόγω αστοχία δεν μπορεί να αποτελεί δικαιολογία για το ''Μπακασέτας-Κάτρης'' ενώ υπήρχαν στον πάγκο και ο Σιώπης και ο Ρενάτο, ο Τσέριν είχε γίνει αλλαγή από το 46' και ο Κοντούρης επίσης αντικαταστάθηκε ενώ ήταν ο κορυφαίος της μεσαίας γραμμής.

Κάποιες φορές το ποδόσφαιρο είναι πολύ απλό. Προβάδισμα πρόκρισης για τον τελικό του Κυπέλλου πήρε η καλή ομάδα του ζευγαριού. Τελεία και παύλα. Η ομάδα που ξέρει τι θέλει στο γήπεδο, πως να το πάρει, το σύνολο που έχει εξαιρετικές ομαδικές λειτουργίες ειδικά στο κομμάτι των μεταβάσεων, ο ΠΑΟΚ του Λουτσέσκου που βρίσκεται στον πάγκο της ομάδας πέντε χρόνια και όχι ο Μπενίτεθ του Παναθηναϊκού που είναι ο έκτος τα τελευταία δύο χρόνια(με απόλυτη ευθύνη της διοίκησης του κλαμπ για όσα γίνονται τα τελευταία δύο χρόνια σε επίπεδο ποδοσφαιρικών αποφάσεων) σε εκείνον του Τριφυλλιού και δεν σταματά να πειραματίζεται ποδοσφαιρικά, δημιουργώντας ακόμη μεγαλύτερα προβλήματα σε ένα σύνολο που το μόνο που δεν είχε και δεν έχει ανάγκη είναι η έλλειψη μοντέλου παιχνιδιού και αγωνιστικής ταυτότητας και τα συνεχόμενα πειράματα από παιχνίδι σε παιχνίδι.

Η βελτίωση και η πρόοδος αγνοείται, το σχέδιο και η ταυτότητα αγνοούνται, τα πειράματα συνεχίζονται σε ακραίο βαθμό και γίνονται ακόμη πιο δυσλειτουργικά και η σεζόν παίρνει μια πολύ επικίνδυνη τροπή ενώ δημιουργήθηκε η προσδοκία πως κάτι θα μπορούσε να αλλάξει και να χτιστεί μια βάση για την επόμενη χρονιά. Τουλάχιστον αυτό ήταν το μίνιμουμ της απαίτησης, όταν προσφέρεται το μεγαλύτερο συμβόλαιο ever σε προπονητή.

Στο τέλος της ημέρας πήρε προβάδισμα η ομάδα που μπορούσε να συνδυαστεί, να δημιουργήσει με ορθολογικό τρόπο, να αποφύγει ανόητα ατομικά λάθη όπως αυτό του Καλάμπρια που έφερε το πέναλτι, να αναπτυχθεί σωστά και γρήγορα και όχι η ομάδα που μπήκε για να παίξει το σχέδιο ''να κάνει ο Τεττέη τον σούπερ ήρωα''. Η μπάλα από τον Λαφόν προς τον Έλληνα στράικερ έφυγε δεκάδες φορές, διανύοντας δεκάδες μέτρα στον αγωνιστικό χώρο, οι δεύτερες μπάλες έγιναν κανόνας με την είσοδο και του Σφιντέρσκι, η μεσαία γραμμή πήρε... φύλλο πορείας για αλλού(4-2-4 με Μπακασέτα-Κοντούρη και Μπακασέτα-Κάτρη) αλλά σπάνια ο ένας μπορεί να νικήσει τους έντεκα. Αν αυτό είναι το σχέδιο για το αύριο, δηλαδή ένας Παναθηναϊκός που θα κυνηγά τις δεύτερες μπάλες και θα κακοποιεί το ποδόσφαιρο με μπαλιές 70-80 μετρών από τον τερματοφύλακα στον σέντερ φορ, τα πράγματα μπορούν να γίνουν και χειρότερα.

Σε ακόμη ένα ντέρμπι η εικόνα του Παναθηναϊκού ήταν φτωχότατη στο δημιουργικό κομμάτι κι όλα έγιναν από τον Τεττέη. Δύο ατομικές ενέργειες και μία σούπερ κεφαλιά που έβγαλε ο Τσιφτσής. Και από κει και πέρα το χάος, σε ακόμη ένα ανταγωνιστικό ματς που το σύνολο του Ράφα Μπενίτεθ δεν ξεπέρασε το 1xG και έμεινε πάρα πολύ χαμηλά στη δημιουργία(0.72xG), επιτρέποντας παράλληλα στον αντίπαλο σημαντικές και μεγάλες στιγμές που ξεπέρασαν το 1.6xG και φάσεις όπως το τετ α τετ του Οζντόεφ που δεν μπαίνει σε διαδικασία μέτρησης αλλά ήταν μια μεγάλη προϋπόθεση.

Με αυτή την εικόνα, ο επαναληπτικός της Τούμπας θα είναι τυπική διαδικασία, ωστόσο, στο ποδόσφαιρο έχουμε δει πολλές φορές σε ένα βράδυ υπέρβασης και συγκυρίας, η χειρότερη ομάδα να πετά στο καναβάτσο τον καλύτερο και να παίρνει το εισιτήριο για την επόμενη φάση ή την νίκη. Το πόσο πιθανό ή απίθανο είναι αυτό να συμβεί θα το διαπιστώσουμε στον επαναληπτικό της Τούμπας.

Ανεξάρτητα, όμως, από την εικόνα της μίας βραδιάς, ο Παναθηναϊκός του Μπενίτεθ καλείται πιεζόμενος από την κάκιστη εικόνα του και τα κάκιστα αποτελέσμάτα του, να βρει έναν ποδοσφαιρικό δρόμο που θα ακολουθήσει μέχρι το φινάλε, ώστε να αυξήσει τις πιθανότητες να σώσει κάτι από ότι μπορεί να σωθεί. Αλλιώς ο δοκιμαστικός σωλήνας θα οδηγήσει σε έκρηξη και θα χαθούν τα πάντα.

Υ.Γ1: Βλέπει κάποιος αυτό τον Παναθηναϊκό και αξιολογεί πως δεν έχει ανάγκη από τοπ δημιουργικό μέσο, από την στιγμή που δεν υπολογίζεται ο Ταμπόρδα και εκεί υπάρχει μόνο ο Τάσος Μπακασέτας;