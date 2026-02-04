Ο Χόρχε Σάντσες ξεκινάει το ταξίδι για την Ελλάδα και το Gazzetta φωτίζει όλο το παρασκήνιο της υπόθεσης: από το «ναι» του Λουτσέσκου μέχρι το σκληρό παζάρι ΠΑΟΚ-Κρουζ Αζούλ.

Λευκός καπνός βγήκε τις πρώτες πρωινές ώρες της Τρίτης (3/2) για τον ΠΑΟΚ, που φέρνει στην Ελλάδα τον Χόρχε Σάντσες. Δεν ήταν μια απλή μεταγραφή και σίγουρα δεν έκλεισε από τη μια μέρα στην άλλη.

Το Gazzetta αποκαλύπτει όλο το παρασκήνιο της τρίτης χειμερινής μεταγραφικής κίνησης του «Δικεφάλου», μετά τον Χρήστο Ζαφείρη και τον Αλεξάντερ Γερεμέγεφ, λίγο προτού ο Μεξικανός μπακ φτάσει στην Ελλάδα, κάτι που αναμένεται να γίνει το πρωί της Πέμπτης.

Μετά από εβδομάδες έντονου παρασκηνίου, διακυμάνσεων και σκληρών διαπραγματεύσεων, ο «Δικέφαλος» έκλεισε το deal με την Κρουζ Αζούλ για τον διεθνή Μεξικανό ποδοσφαιριστή, τρέχοντας πλέον αντίστροφα τον χρόνο για να τον δηλώσει στην ευρωπαϊκή λίστα έως την ερχόμενη Πέμπτη (5/2).

Το ταξίδι που άλλαξε τα δεδομένα

Η υπόθεση Σάντσες ξεκίνησε πολύ νωρίτερα απ’ όσο φαινόταν. Στα τέλη Δεκεμβρίου, ο Παντελής Θωμάρεης, Football Operations Manager της ΠΑΕ ΠΑΟΚ, ταξίδεψε στο Μεξικό και συγκεκριμένα στην Πόλη του Μεξικού, σε μια κίνηση που δεν είχε απλώς διερευνητικό χαρακτήρα.

Εκεί, ο 29χρονος μπακ είδε ξαφνικά μπροστά του έναν άνθρωπο που είχε διασχίσει τον Ατλαντικό αποκλειστικά για να του μεταφέρει, με τον πλέον επίσημο τρόπο, το ενδιαφέρον του ΠΑΟΚ. Αυτό το ραντεβού ήταν το σημείο καμπής: ο Σάντσες «ψήθηκε» στην προοπτική επιστροφής στην Ευρώπη και άρχισε να πιέζει ανοιχτά για την ολοκλήρωση της μεταγραφής.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα από το Μεξικό, οι σχέσεις του με την Κρουζ Αζούλ και τον προπονητή της, Νικολά Λακραμόν, έφτασαν στα άκρα, καθώς ο ίδιος είχε καταστήσει σαφή την επιθυμία του να μπει εκ νέου στο αεροπλάνο με προορισμό την Ευρώπη και να φορέσει τα «ασπρόμαυρα».

Δύσκολη υπόθεση, σκληρό παζάρι

Η περίπτωση μόνο απλή δεν ήταν. Ο Σάντσες είχε συμβόλαιο έως τις 30 Ιουνίου 2027 και αποτελούσε βασικό στέλεχος της Κρουζ Αζούλ, με ανεβασμένη απόδοση τους τελευταίους μήνες. Άλλωστε, οι μεξικανικοί σύλλογοι δεν φημίζονται για την ευκολία με την οποία παραχωρούν βασικούς ποδοσφαιριστές, είναι κάτι που η ποδοσφαιρική πιάτσα το γνωρίζει από «πρώτο χέρι».

Ο ΠΑΟΚ, ωστόσο, πόνταρε στην ξεκάθαρη επιθυμία του παίκτη να επιστρέψει στην Ευρώπη, εκεί όπου είχε αγωνιστεί με τον Άγιαξ (2022-23) και την Πόρτο (2023-24), μετά τη μεταγραφή του από την Αμέρικα έναντι 5 εκατ. ευρώ.

Το «ναι» Λουτσέσκου και η λογική της ομάδας

Καθοριστικός παράγοντας για τη μεταγραφή έπαιξε το «πράσινο φως» από τον Ραζβάν Λουτσέσκου. Ο Σάντσες είχε άμεση επικοινωνία τόσο με τον προπονητή του ΠΑΟΚ, όσο και με τον Χρήστο Καρυπίδη, ο οποίος φρόντισε να τον βάλει στη φιλοσοφία του κλαμπ και των «ασπρόμαυρων» αποδυτηρίων.

Ο Λουτσέσκου δεν άργησε να πει το «ναι», γνωρίζοντας ότι πρόκειται για έναν ταχυδυναμικό μπακ που κάλλιστα μπορεί να καλύψει και τα δύο άκρα της άμυνας, έχοντας αγωνιστεί σε σχεδόν 60 επίσημα παιχνίδια ως αριστερός μπακ. Εξάλλου είναι ξεκάθαρο πως στο «Δικέφαλο» δεν βλέπουν τη μεταγραφή Σάντσες ως λύση εξαμήνου, αλλά ως επένδυση για την επόμενη διετία.

Μαζί με τον Τζόντζο Κένι, οι «ασπρόμαυροι» καλύπτουν σε μεγάλο βαθμό τη δεξιά πλευρά της άμυνας ενόψει των επόμενων δύο χρόνων, με τον Μεξικανό να ταιριάζει απόλυτα στο προφίλ που είχε θέσει ο προπονητής.

Το οικονομικό κλείδωμα και ο ρόλος της Γκοντσαρόβα

Από τη στιγμή που ο προπονητής είπε «μου κάνει ο παίκτης», ο Ιβάν Σαββίδης και οι γιοι του, Γιώργης και Νίκος, έδωσαν εντολή να ξεπεραστούν όλα τα εμπόδια.

Την πιο δύσκολη αποστολή, αυτή της οικονομικής διαπραγμάτευσης, ανέλαβε από την αρχή μέχρι το τέλος η Μαρία Γκοντσαρόβα. Οι Μεξικανοί ξεκίνησαν από ιδιαίτερα υψηλές απαιτήσεις, ζητώντας 4,2 εκατ. ευρώ, ωστόσο μέσα από αλλεπάλληλες συζητήσεις το ποσό έπεσε λίγο πάνω από τα 2,5 εκατ. ευρώ, με τον ΠΑΟΚ να κλείνει τελικά το deal.

Πρόκειται για μια επιτυχία που λειτουργεί και ως σημαντικό boost ενόψει των διαπραγματεύσεων που θα ανοίξουν σύντομα για την παραμονή του Γιώργου Γιακουμάκη, έναν παίκτη που οι «ασπρόμαυροι» θέλουν ξεκάθαρα να κρατήσουν από το καλοκαίρι και μετά.

Πλέον, στη Μικράς Ασίας τρέχουν για να ολοκληρώσουν και τυπικά όλες τις διαδικασίες μέχρι την Πέμπτη (5/2), ώστε ο Μεξικανός μπακ να δηλωθεί στην ευρωπαϊκή λίστα.