Ο Τεττέη έχασε την πρώτη μεγάλη ευκαιρία για τον Παναθηναϊκό.

Ο Παναθηναϊκός στο 46' έφτασε μία ανάσα από το 1-0 στον ημιτελικό με τον ΠΑΟΚ.

Ο Τεττέη έφυγε στον χώρο, πέρασε τον Μιχαηλίδη, ο Αντίνο προσπάθησε να μπει στην φάση και να εκτελέσει, αλλά κόπηκε, ο Τεττέη μάζεψε ξανά κι εκτέλεσε, αλλά έστειλε την μπάλα ελάχιστα άουτ.

Η ευκαιρία του Τεττέη