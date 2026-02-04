Παναθηναϊκός - ΠΑΟΚ: Ο Τεττέη έχασε μεγάλη ευκαιρία για το τριφύλλι
Ο Τεττέη έχασε την πρώτη μεγάλη ευκαιρία για τον Παναθηναϊκό.
Ο Παναθηναϊκός στο 46' έφτασε μία ανάσα από το 1-0 στον ημιτελικό με τον ΠΑΟΚ.
Ο Τεττέη έφυγε στον χώρο, πέρασε τον Μιχαηλίδη, ο Αντίνο προσπάθησε να μπει στην φάση και να εκτελέσει, αλλά κόπηκε, ο Τεττέη μάζεψε ξανά κι εκτέλεσε, αλλά έστειλε την μπάλα ελάχιστα άουτ.
Η ευκαιρία του Τεττέη
@Photo credits: eurokinissi
