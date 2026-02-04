Δύο χρόνια μετά τον δραματικό ημιτελικό της Λεωφόρου, ο ΠΑΟΚ επιστρέφει απέναντι στον Παναθηναϊκό με ξεκάθαρο στόχο και συγκεκριμένες επιλογές στην ενδεκάδα.

Ο ΠΑΟΚ βρίσκεται ξανά απέναντι στον Παναθηναϊκό σε ημιτελική φάση Κυπέλλου, δύο χρόνια μετά τις αναμετρήσεις του 2024, όταν τα δύο παιχνίδια κρίθηκαν στις λεπτομέρειες και το «τριφύλλι» πήρε τελικά την πρόκριση μέσω της διαδικασίας των πέναλτι.

Οι «ασπρόμαυροι» προέρχονται από ένα ιδιαίτερα βαρύ διάστημα σε ψυχολογικό επίπεδο, μετά την τραγωδία στη Ρουμανία που κόστισε τη ζωή σε επτά οπαδούς του συλλόγου. Αγωνιστικά, πάντως, η εικόνα της ομάδας έδειξε αντίδραση. Παρά την ήττα στη Λιόν (4-2), ο ΠΑΟΚ παρουσίασε καλό πρόσωπο, ενώ απέναντι στον Πανσερραϊκό επιβεβαίωσε πλήρως τον ρόλο του φαβορί, «καθαρίζοντας» το ματς από νωρίς. Το 4-1 είχε ουσιαστικά διαμορφωθεί από το πρώτο ημίχρονο, χωρίς περιθώρια αμφισβήτησης.

Η ομάδα του Ραζβάν Λουτσέσκου παραμένει εντός όλων των στόχων της σεζόν και μετρά ελάχιστες εκτός έδρας απώλειες στο πρωτάθλημα. Μία από αυτές καταγράφηκε στη Λεωφόρο, στις 9 Νοεμβρίου, στοιχείο που προσθέτει επιπλέον ενδιαφέρον στη νέα συνάντηση των δύο ομάδων.

Στόχος του «Δικεφάλου» είναι ένα αποτέλεσμα στην Αθήνα που θα του δώσει το πάνω χέρι ενόψει της ρεβάνς στην Τούμπα την ερχόμενη Τετάρτη (11/2).

Αγωνιστικά, ο ΠΑΟΚ δεν υπολογίζει στους τραυματίες Γιάννη Κωνσταντέλια και Λούκα Ιβανούσετς. Κάτω από τα δοκάρια επιστρέφει ο Τσιφτσής, με την αμυντική τετράδα να αποτελείται από τους Κένι, Κετζιόρα, Μιχαηλίδη και Μπάμπα. Στον άξονα, το δίδυμο Μεϊτέ – Οζντόεφ θεωρείται ακλόνητο, ενώ στα άκρα της επίθεσης θα αγωνιστούν ο Ζίβκοβιτς δεξιά και ο Τάισον αριστερά. Στην κορυφή ξεκινά ο νεαρός Μύθου, με τον Δημήτρη Πέλκα να παίρνει τον ρόλο του «αντί-Κωνσταντέλια».

Η ενδεκάδα του ΠΑΟΚ (Λουτσέσκου): Τσιφτσής – Κένι, Κετζιόρα, Μιχαηλίδης, Μπάμπα – Οζντόεφ, Μεϊτέ – Ζίβκοβιτς, Πέλκας, Τάισον – Μύθου.