Παναθηναϊκός - ΠΑΟΚ: Με Κοντούρη βασικό κόντρα στον «δικεφάλο του βορρά»

Επιμέλεια:  Σωτήρης Μυκονίου
https://www.gazzetta.gr/people/giorgos-katris

Οι επιλογές του Ράφα Μπενίτεθ για την ενδεκάδα που θα κατεβάσει ο Παναθηναϊκός για τον πρώτο ημιτελικό κόντρα στον ΠΑΟΚ.

Ο Σωτήρης Κοντούρης ήταν η επιλογή του Ράφα Μπενίτεθ για τον νεαρό ποδοσφαιριστή που έπρεπε να χρησιμοποιήσει στην ενδεκάδα για τον πρώτο ημιτελικού του Κυπέλλου Ελλάδος κόντρα στον ΠΑΟΚ.

Ο Ισπανός τεχνικός προτίμησε τον νεαρό Έλληνα μέσο έναντι του Γιώργου Κάτρη, που ήταν η άλλη του επιλογή, αφού φαίνεται πως αυτοί οι δύο ήταν πιο μπροστά σε σχέση με τον Μπόκο, δεδομένων των συνθηκών.

Κάτω από την εστία διατηρήθηκε ο Λαφόν. Στο κέντρο της άμυνας θα βρεθούν οι Γεντβάι και Ίνγκασον ενώ στα δύο άκρα της άμυνας θα ξεκινήσουν οι Καλάμπρια και Κυριακόπουλος.

Στην μεσαία γραμμή στο «6» θα βρεθεί ο Κοντούρης, ο Τσέριν στο «8» ενώ στο «10» θα αγωνιστεί ο Μπακασέτας. Στα δύο «φτερά» της επίθεσης θα αγωνιστούν ο Αντίνο, που θα παίξει δεύτερη σερί φορά βασικός, μετά το ντεμπούτο του και ο Ζαρουρί. Στην κορυφή θα παίξει ο Τεττέη.

 

Στον πάγκο βρίσκονται οι: Τσάβες, Κότσαρης, Κάτρης, Πάλμερ-Μπράουν, Ερνάντεθ, Σιώπης, Σάντσες, Ταμπόρδα, Παντελίδης, Μπόκος, Σφιντέρσκι, Πάντοβιτς.

Η ενδεκάδα του Παναθηναϊκού

Λαφόν, Ίνγκασον, Γεντβάι, Καλάμπρια, Κυριακόπουλος, Κοντούρης, Τσέριν, Μπακασέτας, Αντίνο, Ζαρουρί, Τεττέη.

@Photo credits: INTIME, ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ
     

