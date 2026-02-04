Παναθηναϊκός - ΠΑΟΚ: Με Κοντούρη βασικό κόντρα στον «δικεφάλο του βορρά»
Ο Σωτήρης Κοντούρης ήταν η επιλογή του Ράφα Μπενίτεθ για τον νεαρό ποδοσφαιριστή που έπρεπε να χρησιμοποιήσει στην ενδεκάδα για τον πρώτο ημιτελικού του Κυπέλλου Ελλάδος κόντρα στον ΠΑΟΚ.
Ο Ισπανός τεχνικός προτίμησε τον νεαρό Έλληνα μέσο έναντι του Γιώργου Κάτρη, που ήταν η άλλη του επιλογή, αφού φαίνεται πως αυτοί οι δύο ήταν πιο μπροστά σε σχέση με τον Μπόκο, δεδομένων των συνθηκών.
Κάτω από την εστία διατηρήθηκε ο Λαφόν. Στο κέντρο της άμυνας θα βρεθούν οι Γεντβάι και Ίνγκασον ενώ στα δύο άκρα της άμυνας θα ξεκινήσουν οι Καλάμπρια και Κυριακόπουλος.
Στην μεσαία γραμμή στο «6» θα βρεθεί ο Κοντούρης, ο Τσέριν στο «8» ενώ στο «10» θα αγωνιστεί ο Μπακασέτας. Στα δύο «φτερά» της επίθεσης θα αγωνιστούν ο Αντίνο, που θα παίξει δεύτερη σερί φορά βασικός, μετά το ντεμπούτο του και ο Ζαρουρί. Στην κορυφή θα παίξει ο Τεττέη.
Στον πάγκο βρίσκονται οι: Τσάβες, Κότσαρης, Κάτρης, Πάλμερ-Μπράουν, Ερνάντεθ, Σιώπης, Σάντσες, Ταμπόρδα, Παντελίδης, Μπόκος, Σφιντέρσκι, Πάντοβιτς.
Η ενδεκάδα του Παναθηναϊκού
Λαφόν, Ίνγκασον, Γεντβάι, Καλάμπρια, Κυριακόπουλος, Κοντούρης, Τσέριν, Μπακασέτας, Αντίνο, Ζαρουρί, Τεττέη.
The semi-final XI ☘️#Panathinaikos #PAOFC #PAOPAOK #Greekcup pic.twitter.com/OyqmXF3Hvr— Panathinaikos F.C. (@paofc_) February 4, 2026
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.