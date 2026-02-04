ΟΦΗ – Λεβαδειακός: Ο Μπάλτσι με καταπληκτικό φάουλ ισοφάρισε 1-1 (vid)
Δύο λεπτά πριν φτάσουμε στο πρώτο εικοσάλεπτο του αγώνα του ΟΦΗ με τον Λεβαδειακό και οι Βοιωτοί κατάφεραν να φέρουν το ματς στα ίσια ισοφαρίζοντας. Συγκεκριμένα στο 18' ο Μπάλτσι εκτέλεσε το φάουλ από τα δεξιά, η μπάλα πέρασε από όλους, έσκασε στη μικρή περιοχή και κατέληξε στα δίχτυα του Χριστογεώργου για το 1-1.
Ένα σημαντικό γκολ για τους φιλοξενούμενους στον πρώτο ημιτελικό του Κυπέλλου Ελλάδας που διεξάγεται στο Παγκρήτιο του Ηρακλείου.
