ΟΦΗ - Λεβαδειακός: Ο Μπόρχα Γκονζάλεθ άνοιξε το σκορ
Ο ΟΦΗ προηγήθηκε νωρίς κόντρα στον Λεβαδειακό με γκολ του Μπόρχα Γκονζάλεθ.
Ο ΟΦΗ μπήκε δυνατά στον πρώτο ημιτελικό με τον Λεβαδειακό και άνοιξε το σκορ μόλις στο 5'.
Ωραία συνεργασία των γηπεδούχων, ο Βούκοτιτς άνοιξε στον Μπόρχα στα δεξιά της περιοχής και ο Ισπανός μπακ χαφ με δυνατό δεξί σουτ έστειλε τη μπάλα στο δεξί παραθυράκι του Λοντίγκιν για το 1-0.
Το γκολ του ΟΦΗ
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.