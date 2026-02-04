Ο ΟΦΗ προηγήθηκε νωρίς κόντρα στον Λεβαδειακό με γκολ του Μπόρχα Γκονζάλεθ.

Ο ΟΦΗ μπήκε δυνατά στον πρώτο ημιτελικό με τον Λεβαδειακό και άνοιξε το σκορ μόλις στο 5'.

Ωραία συνεργασία των γηπεδούχων, ο Βούκοτιτς άνοιξε στον Μπόρχα στα δεξιά της περιοχής και ο Ισπανός μπακ χαφ με δυνατό δεξί σουτ έστειλε τη μπάλα στο δεξί παραθυράκι του Λοντίγκιν για το 1-0.

Το γκολ του ΟΦΗ