ΟΦΗ - Λεβαδειακός: Ο Μπόρχα Γκονζάλεθ άνοιξε το σκορ

Γιώργος Σακελλαρίου
Μπόρχα

bet365

Ο ΟΦΗ προηγήθηκε νωρίς κόντρα στον Λεβαδειακό με γκολ του Μπόρχα Γκονζάλεθ.

Ο ΟΦΗ μπήκε δυνατά στον πρώτο ημιτελικό με τον Λεβαδειακό και άνοιξε το σκορ μόλις στο 5'.

Ωραία συνεργασία των γηπεδούχων, ο Βούκοτιτς άνοιξε στον Μπόρχα στα δεξιά της περιοχής και ο Ισπανός μπακ χαφ με δυνατό δεξί σουτ έστειλε τη μπάλα στο δεξί παραθυράκι του Λοντίγκιν για το 1-0.

Το γκολ του ΟΦΗ

Δείτε Επίσης

Gazzetta Awards 2025: Ψήφισε τους κορυφαίους της χρονιάς
gazzetta awards

     

    Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.

    Φόρτωση BOLM...
     

    ΚΥΠΕΛΛΟ ΕΛΛΑΔΑΣ Τελευταία Νέα