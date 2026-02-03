Χωρίς Μάγκνουσον, αλλά με Λιάγκα ο Λεβαδειακός στον ημιτελικό με τον ΟΦΗ

Η αποστολή του Λεβαδειακού για τον πολύ σημαντικό πρώτο ημιτελικό του Κυπέλλου Ελλάδος κόντρα στον ΟΦΗ στην Κρήτη.

Ο Λεβαδειακός ολοκλήρωσε την προετοιμασία για τον κρίσιμο πρώτο ημιτελικό του Κυπέλλου Ελλάδος κόντρα στον ΟΦΗ, ο οποίος θα λάβει χώρα την Τετάρτη (04/02-17:00) στο Παγκρήτιο και ο Νίκος Παπαδόπουλος ανακοίνωσε τα ονόματα των παικτών που βρέθηκαν στην αποστολή για το ματς αυτό.

Ο Έλληνας τεχνικός είδε τον Παναγιώτη Λιάγκα να επιστρέφει, όχι όμως και τον Χόρντουρ Μάγκνουσον, ο οποίος δεν έχει ακόμη ξεμπερδέψει από το πρόβλημα τραυματισμού που τον ταλαιπωρεί.

Αναλυτικά οι παίκτες που βρέθηκαν στην αποστολή

Λοντίγκιν, Άνακερ, Σουρδή, Λιάγκα, Χάνα, Τσάπρα, Τσιβελεκίδη, Βήχο, Μανθάτη, Κορνέζο, Νίκα, Γκούμα, Κωστή, Τσοκάι, Λαμαράνα, Μπάλτσι, Παπαδόπουλο, Όζμπολτ, Πεντρόζο, Συμελίδη, Βέρμπιτς, Παλάσιος και Οζέγκοβιτς.

Παρ' ότι ο Λεβαδειακός αγωνίζεται με τους Κρητικούς και πάλι εκτός έδρας, αυτή τη φορά για το πρωτάθλημα την Κυριακή (08/02-17:00), δεν θα παραμείνει στο νησί, αλλά αντίθετα θα επιστρέψει το βράδυ μετά το ματς στην Αθήνα και θα ταξιδέψει και πάλι για την Κρήτη το Σάββατο (07/02).