Άλλαξε η ώρα του πρώτου ημιτελικού στο Κύπελλο Ελλάδος

Κύπελλο Ελλάδος: Άλλαξε η ώρα του πρώτου ημιτελικού
Ένα update σχετικά με τις ώρες διεξαγωγής των αγώνων για τα ημιτελικά του Κυπέλλου Ελλάδος έκανε η ΕΠΟ, αφού υπήρξε αλλαγή στον αρχικό προγραμματισμό.
Αυτή αφορά το ζευγάρι του ΟΦΗ και του Λεβαδειακού και πιο συγκεκριμένα το πρώτο μεταξύ τους παιχνίδι, που θα λάβει χώρα στο Παγκρήτιο στις 4 του Φλεβάρη. Το ματς αυτό ήταν αρχικά προγραμματισμένο για τις 18:00, όμως τελικά θα ξεκινήσει μία ώρα νωρίτερα στις 17:00.
Η ρεβάνς είναι προγραμματισμένη να γίνει μία εβδομάδα αργότερα στην Λιβαδειά την ίδια ώρα στο Δημοτικό Στάδιο της Λιβαδειάς.
Το νέο πρόγραμμα των ημιτελικών του Κυπέλλου Ελλάδος
1η αγωνιστική (Τετάρτη 4 Φεβρουαρίου):
17:00: ΟΦΗ - Λεβαδειακός (Παγκρήτιο στάδιο)
20:30: Παναθηναϊκός - ΠΑΟΚ ("Απόστολος Νικολαΐδης")
2η αγωνιστική (Τετάρτη 11 Φεβρουαρίου):
17:00: Λεβαδειακός - ΟΦΗ (Δημοτικό στάδιο Λιβαδειάς)
20:30: ΠΑΟΚ - Παναθηναϊκός (γήπεδο Τούμπας)
