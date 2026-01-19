Άλλαξε η ώρα του πρώτου ημιτελικού στο Κύπελλο Ελλάδος

Η ΕΠΟ ενημέρωσε πως άλλαξε η ώρα του πρώτου ημιτελικού μεταξύ του ΟΦΗ και του Λεβαδειακού.

Ένα update σχετικά με τις ώρες διεξαγωγής των αγώνων για τα ημιτελικά του Κυπέλλου Ελλάδος έκανε η ΕΠΟ, αφού υπήρξε αλλαγή στον αρχικό προγραμματισμό.

Αυτή αφορά το ζευγάρι του ΟΦΗ και του Λεβαδειακού και πιο συγκεκριμένα το πρώτο μεταξύ τους παιχνίδι, που θα λάβει χώρα στο Παγκρήτιο στις 4 του Φλεβάρη. Το ματς αυτό ήταν αρχικά προγραμματισμένο για τις 18:00, όμως τελικά θα ξεκινήσει μία ώρα νωρίτερα στις 17:00.

Η ρεβάνς είναι προγραμματισμένη να γίνει μία εβδομάδα αργότερα στην Λιβαδειά την ίδια ώρα στο Δημοτικό Στάδιο της Λιβαδειάς.

Το νέο πρόγραμμα των ημιτελικών του Κυπέλλου Ελλάδος

1η αγωνιστική (Τετάρτη 4 Φεβρουαρίου) :

17:00: ΟΦΗ - Λεβαδειακός (Παγκρήτιο στάδιο)

20:30: Παναθηναϊκός - ΠΑΟΚ ("Απόστολος Νικολαΐδης")