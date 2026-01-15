Παναθηναϊκός: Ο Μπακασέτας πήρε ενθύμιο, ο Αλαφούζος μοίρασε μπράβο
Ο Παναθηναϊκός πήρε μία σημαντική πρόκριση για τα ημιτελικά του Κυπέλλου κόντρα στον Άρη με πρωταγωνιστή τον Τάσο Μπακασέτα, ο οποίος πέτυχε και τα τρία γκολ της ομάδας του.
Ο διεθνής μεσοεπιθετικός και αρχηγός του τριφυλλιού στο τέλος του αγώνα αποθεώθηκε από τον κόσμο της ομάδας, όπως και οι Ανδρέας Τεττέη, Παύλος Παντελίδης. Ο Ζαρουρί με τη λήξη της αναμέτρησης πήρε τη μπάλα και την έδωσε στον Μπακασέτα, που δεν την άφηνε από τα μάτια του.
Όταν αφίχθη στα αποδυτήρια, ο αντιπρόεδρος της ΠΑΕ Τάκης Φύσσας τον υποδέχθηκε χαμογελαστός, ενώ το στέλεχος του Παναθηναϊκού, ο Γρηγόρης Παπαβασιλείου τον πείραξε ότι θα του πάρει τη μπάλα και ο Μπακασέτας αποκρίθηκε: «Πάνω από το πτώμα μου».
Στα αποδυτήρια ήταν και ο μεγαλομέτοχος της ΠΑΕ Γιάννης Αλαφούζος. Ήταν χαμογελαστός κι ευδιάθετος μετά την πρόκριση και συνεχάρη έναν έναν τους ποδοσφαιριστές.
Δείτε την παρακάμερα του Παναθηναϊκού
