Η παρακάμερα του Παναθηναϊκού με τις αντιδράσεις του Μπακασέτα, την αποθέωση για Τεττέη, Παντελίδη και η υποδοχή του Αλαφούζου.

Ο Παναθηναϊκός πήρε μία σημαντική πρόκριση για τα ημιτελικά του Κυπέλλου κόντρα στον Άρη με πρωταγωνιστή τον Τάσο Μπακασέτα, ο οποίος πέτυχε και τα τρία γκολ της ομάδας του.

Ο διεθνής μεσοεπιθετικός και αρχηγός του τριφυλλιού στο τέλος του αγώνα αποθεώθηκε από τον κόσμο της ομάδας, όπως και οι Ανδρέας Τεττέη, Παύλος Παντελίδης. Ο Ζαρουρί με τη λήξη της αναμέτρησης πήρε τη μπάλα και την έδωσε στον Μπακασέτα, που δεν την άφηνε από τα μάτια του.

Όταν αφίχθη στα αποδυτήρια, ο αντιπρόεδρος της ΠΑΕ Τάκης Φύσσας τον υποδέχθηκε χαμογελαστός, ενώ το στέλεχος του Παναθηναϊκού, ο Γρηγόρης Παπαβασιλείου τον πείραξε ότι θα του πάρει τη μπάλα και ο Μπακασέτας αποκρίθηκε: «Πάνω από το πτώμα μου».

Στα αποδυτήρια ήταν και ο μεγαλομέτοχος της ΠΑΕ Γιάννης Αλαφούζος. Ήταν χαμογελαστός κι ευδιάθετος μετά την πρόκριση και συνεχάρη έναν έναν τους ποδοσφαιριστές.

Δείτε την παρακάμερα του Παναθηναϊκού