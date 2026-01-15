ΠΑΟΚ: Ο Ζαφείρης χόρεψε για την πρόκριση επί του Ολυμπιακού

ΠΑΟΚ: Ο Ζαφείρης χόρεψε για την πρόκριση επί του Ολυμπιακού

Newsroom
Ζαφείρης

bet365

Η επική αντίδραση του Χρήστου Ζαφείρη για την πρόκριση του ΠΑΟΚ επί του Ολυμπιακού.

Ο Χρήστος Ζαφείρης ήρθε να ενισχύσει τη μεσαία γραμμή του ΠΑΟΚ. Ο διεθνής μέσος έχει καταγράψει ήδη τρεις συμμετοχές και στο ματς με τον Oλυμπιακό βοήθησε με τα τρεξίματά του.

Στο τέλος του αγώνα δεν έκρυψε τη χαρά του για τη σπουδαία πρόκριση στα ημιτελικά. Ο διεθνής μέσος χόρεψε στα αποδυτήρια, ενώ η ΠΑΕ ανέβασε την αντίδρασή του στα social media με το σχόλιο:

«Κάθε φορά που σκρολάρεις και πετυχαίνεις reel από τη χθεσινή πρόκριση».

Δείτε Επίσης

Gazzetta Awards 2025: Ψήφισε τους κορυφαίους της χρονιάς
gazzetta awards

Δείτε το βίντεο με τον Ζαφείρη

 

@Photo credits: INTIME
     

    Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.

    Φόρτωση BOLM...
     

    ΚΥΠΕΛΛΟ ΕΛΛΑΔΑΣ Τελευταία Νέα