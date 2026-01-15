Η επική αντίδραση του Χρήστου Ζαφείρη για την πρόκριση του ΠΑΟΚ επί του Ολυμπιακού.

Ο Χρήστος Ζαφείρης ήρθε να ενισχύσει τη μεσαία γραμμή του ΠΑΟΚ. Ο διεθνής μέσος έχει καταγράψει ήδη τρεις συμμετοχές και στο ματς με τον Oλυμπιακό βοήθησε με τα τρεξίματά του.

Στο τέλος του αγώνα δεν έκρυψε τη χαρά του για τη σπουδαία πρόκριση στα ημιτελικά. Ο διεθνής μέσος χόρεψε στα αποδυτήρια, ενώ η ΠΑΕ ανέβασε την αντίδρασή του στα social media με το σχόλιο:

«Κάθε φορά που σκρολάρεις και πετυχαίνεις reel από τη χθεσινή πρόκριση».

Δείτε το βίντεο με τον Ζαφείρη