Ο Κ. Νικολακόπουλος γράφει στο blog του στο gazzetta δέκα πράγματα για τον Ολυμπιακό αναφορικά με το χθεσινό παιχνίδι και όχι μόνο.

Πολλά μπορείς να πεις για τον φετινό Ολυμπιακό και ειδικότερα τον χθεσινό Ολυμπιακό, που υπέστη τη δεύτερη ήττα του στο Καραϊσκάκη σε ντέρμπι με τον Μεντιλίμπαρ στον πάγκο, μετά από εκείνο το 1-3 από τον Παναθηναϊκό, τον Μάρτιο του 2024.

Δύο ήττες σε 12 εντός έδρας ντέρμπι για έναν προπονητή, ακόμη και του Ολυμπιακού, δεν είναι πολλές. Λίγες είναι, αν θέλουμε να είμαστε ρεαλιστές. Ιδίως, όταν στα άλλα 10 ντέρμπι έχεις εννιά νίκες και μία ισοπαλία. Μόνο που για να μην γίνουν συνήθεια οι ήττες από τον ΠΑΟΚ του Λουτσέσκου, πρέπει στο Ρέντη να πάρουν το μάθημα τους. Να διαβάσουν σωστά, προπονητής και παίκτες, τι δεν έκαναν σωστά.

Διότι, στην Τούμπα ο Ολυμπιακός πήγε και προηγήθηκε στο 22ο λεπτό στον α΄ γύρο του πρωταθλήματος. Και έχασε. Δεχόμενος δύο γκολ μέσα σε 12 λεπτά (63΄-75΄). Αλλά και χθες ο Ολυμπιακός έχασε, αυτή τη φορά μένοντας πίσω στο σκορ, στο 7ο λεπτό. Δεχόμενος πάλι δύο γκολ μέσα σε οκτώ λεπτά (7’-15’)!

Τον περασμένο Απρίλιο, είχαμε κι άλλο ΠΑΟΚ-Ολυμπιακός, τότε για τα πλέϊ οφ στην Τούμπα. Αποτέλεσμα; 2-1 υπέρ του ΠΑΟΚ. Πώς; Καρμπόν όπως χθες! Με δύο γκολ στα πρώτα λεπτά, στο 5’ και στο 11΄!

Τρεις φορές το ίδιο πράγμα κάνει ο ΠΑΟΚ στον Ολυμπιακό μέσα σε εννιά μήνες. Του βάζει δύο δύο τα γκολ μέσα σε έξι, εφτά, άντε 12 λεπτά. Τρεις φορές τον πιάνει κορόϊδο. Συγνώμη, αλλά αυτό σημαίνει ότι προπονητής και παίκτες είναι ανεπίδεκτοι μαθήσεως. Δεν καταλαβαίνουν το πάθημα τους και δεν παίρνουν το μάθημα τους.

Και μέχρι το τέλος της σεζόν θα δούμε άλλα τρία παιχνίδια ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τον ΠΑΟΚ. Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Διότι ό,τι έγινε έγινε. Σημασία έχει πώς θα αντιδράσει η ομάδα του Μεντιλίμπαρ για τη συνέχεια. Διότι, το πρωτάθλημα για τον Ολυμπιακό θα κριθεί μέσα από αυτά τα τρία ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ. Κι άμα είναι κάθε φορά που ο Ολυμπιακός τρώει ένα γκολ από τον ΠΑΟΚ, να παθαίνει μπλακ άουτ η, να αφήνει τις γραμμές του ακάλυπτες και μέσα σε πέντε λεπτά να τρώει κι άλλο, δεν έχει νόημα να κάνουμε καμία συζήτηση.

Κάποια στιγμή πρέπει ο προπονητής και οι παίκτες να δουν τα λάθη τους και να τα διορθώσουν. Αυτό το πράγμα με τις πάσες στην πλάτη της άμυνας και με την αδυναμία να παίξει η τετράδα πίσω το οφσάϊντ, έχει γίνει αχίλλειος πτέρνα. Κι εντάξει είπαμε ότι το έκαναν ο Βινίσιους με τον Εμπαπέ, αλλά εδώ αποδεικνύεται ότι στο κάνουν όλοι. Κι όχι μόνο ο ΠΑΟΚ χθες, αλλά ακόμη και η Κηφισιά, που σε ισοφάρισε με γκολ στην πλάτη του Ορτέγκα, για τον οποίο είχα επισημάνει πώς γύρισε χάλια μετά τις γιορτές και τον είδαμε και χθες να μαρκάρει με τα μάτια τον Ζίφκοβιτς στο γύρισμα για το 0-2.

Δείτε, όμως, πώς μπήκε το 1-0 που γέμισε με αυτοπεποίθηση τον ΠΑΟΚ και εκνευρισμό τον Ολυμπιακό. Σε αυτή τη φωτογραφία, βλέπουμε πού είναι ο σκόρερ Μύθου στο ξεκίνημα της φάσης. Δίπλα του είναι ο Ρέτσος.

Και τι κάνει ο Ρέτσος. Αντί να συνεχίσει να τον μαρκάρει, πάει να τον βγάλει οφσάϊντ. Μα πώς θα τον βγάλει οφσάϊντ, όταν δεν είναι στην ίδια ευθεία με τους άλλους αμυντικούς! Δείτε τη δεύτερη φωτογραφία, και την διάταξη που έχει η άμυνα του Ολυμπιακού την στιγμή της πάσας από τον Ζίφκοβιτς, στον οποίο ο Ζέλσον δεν εδέησε να κάνει έστω ένα απλό φάουλ για να σταματήσει την επίθεση, λες και θα πάθαινε κάτι αν του τράβαγε τη φανέλα.

Είναι αυτό διάταξη άμυνας; Όχι οι τέσσερις δεν ήταν στην ίδια ευθεία, αλλά ούτε οι δύο από τους τέσσερις! Άλλος εδώ, άλλος εκεί, άλλος παρακεί! Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Δεν είναι εικόνα αυτή. Με χειρότερη του Ορτέγκα, που καλύπτει ένα μέτρο τον Μύθου. Διότι ακόμη κι έτσι, με την χάλια διάταξη, ο Μύθου οφσάϊντ θα έβγαινε, αν δεν έμενε κολλημένος πίσω ο Αργεντίνος. Και μήπως ήταν η πρώτη φορά που το έκανε χθες; Δείτε κι άλλη φωτογραφία εδώ, από τη φάση που βγήκε μόνος του ο Ζίφκοβιτς με τον Τζολάκη, στην πλάτη πάλι του Ορτέγκα, ο οποίος εδώ πρόλαβε και διόρθωσε τη λάθος θέση του, επειδή ο εξτρέμ του ΠΑΟΚ έκανε κακό κοντρόλ.

Ακόμη και στο 0-2, βλέπουμε ότι ο Ορτέγκα, αντί να έχει από κοντά τον Ζίφκοβιτς, τον παίζει στα πέντε μέτρα, με συνέπεια να βγάλει με όλη του την άνεση το γύρισμα από το οποίο ο Οζντόεφ έκανε το γκολ, με τον Μουζακίτη αντί να πάει πρώτος στην μπάλα «κολλάει».

Τι να σχολιάσεις ακόμη και στο ξεκίνημα του 1-0, βλέποντας στην πάσα από τα αριστερά προς τα δεξιά, πάλι τη διάταξη της άμυνας του Ολυμπιακού. Οι τρεις είναι στην ευθεία κι ο Μπιανκόν πίσω από τους τρεις.

Τα ίδια και τα ίδια που βλέπουμε σε τόσα και σε τόσα παιχνίδια με τον Ρόντινεϊ να καλύπτει τους αντίπαλους κυνηγούς. Ένα πράγμα που δε κάνει να αναρωτιέσαι, τι προπόνηση κάνουν για το οφσάϊντ. Αν δεν μπορούν να το παίξουν, ας μην το παίζουν. Η, ας πάρει η ομάδα άλλους αμυντικούς, που μπορούν να το παίξουν.

Άσχετο: Τι κοινό έχουν οι ήττες του Ολυμπιακού από τον ΠΑΟΚ (1-2 και 0-2), όπως και οι ισοπαλίες με την Πάφο (0-0) και τον Άρη (0-0); Ήταν βασικός σε όλες ο Γκαρθία. Στις τρεις έγινε αλλαγή στο 46, στο 64΄και στο 70’, και στο άλλο ματς αποβλήθηκε στο 51’.

Η φωτογραφία της ημέρας:

Μόνο εγώ είδα ότι ο Ολυμπιακός με τον Γιάρεμτσουκ έγινε χειρότερος απ΄ ότι ήταν στα πρώτα 30 λεπτά; Επέλεξε ο προπονητής να βγάλει τον Γιαζίτσι, διορθώνοντας ένα δικό του λάθος. Γιατί να πάει στα πλάγια ο Τσικίνιο, για να παίξει η ομάδα με δύο φορ; Πότε πήγε καλά με δύο φορ και δη τους Ταρέμι-Γιάρεμτσουκ; Και πότε πήγε καλά πλάγια ο Τσικίνιο; Ας έμπαινε αλλαγή ο Στρεφέτσα. Εξτρέμ βγαίνει, εξτρέμ μπαίνει. Και ο Γιάρεμτσουκ, ας χρησιμοποιούνταν προς το τέλος.

Με την είσοδο μέσα του Γιάρεμτσουκ, η ομάδα έχασε τον Τσικίνιο. Και δεν πήρε και τίποτα από τον Ουκρανό, που πήρε για πρώτη φορά κεφαλιά στο 92ο λεπτό-και νομίζω κιόλας από θέση οφσάϊντ. Μα μία κεφαλιά; Θυμάμαι χαρακτηριστικά ένα κόρνερ του Ρόντινεϊ, το μοναδικό καλό που κτύπησε. Ήταν φαρμάκι, στην καρδιά της μικρής περιοχής. Ο Γιάρεμτσουκ ήταν σε ιδανική θέση για να σκοράρει με το κεφάλι. Πώς δεν κατάφερε καν να πιάσει την κεφαλιά, είναι κάτι πραγματικά προς αναζήτηση.

Και για το τέλος ένα ιμότζι