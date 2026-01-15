Λαμπρόπουλος στο Gazzetta: «Ο Κόντης μάς άλλαξε την ψυχολογία, μεγάλος στόχος ο τελικός»

Ο αρχηγός του ΟΦΗ, Βασίλης Λαμπρόπουλος, μίλησε στο Gazzetta για τη μεγαλειώδη πρόκριση επί της ΑΕΚ και για το στόχο του τελικού του Κυπέλλου Ελλάδας.

Ο ΟΦΗ έκανε το «μπαμ» στα προημιτελικά του Κυπέλλου Ελλάδας, καθώς νίκησε την ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια με 1-0 και επέστρεψε στο Ηράκλειο με το εισιτήριο για τα ημιτελικά. Η μεγάλη επιτυχία του Ομίλου πιστώνεται σε μεγάλο βαθμό στον Χρήστο Κόντη, ο οποίος άλλαξε την ομάδα τόσο ψυχολογικά, όσo και τακτικά, όπως ανέφερε στο Gazzetta μετά τη θριαμβευτική πρόκριση ο Βασίλης Λαμπρόπουλος.

Ο αρχηγός των Κρητικών μίλησε, μεταξύ άλλων, για το σπουδαίο «διπλό» της ομάδας του στην «OPAP Arena», την ιδιαιτερότητα των αναμετρήσεων με τον Δικέφαλο, την αποβολή του αλλά και το μεγάλο στόχο του τελικού.

«Πιστεύαμε ότι μπορούμε να κάνουμε τη ζημιά, ο Κόντης δουλεύει αρκετά στην τακτική»

Βασίλη, συγχαρητήρια για την πρόκριση. Ποια είναι τα πρώτα συναισθήματα μετά από αυτή τη μεγάλη νίκη, την πρώτη νίκη επαρχιακής ομάδας στη νέα έδρα της ΑΕΚ;

«Σίγουρα ήταν κάτι πολύ σημαντικό. Πιστεύαμε ότι μπορούμε να κάνουμε τη ζημιά. Ξέραμε ότι ήταν ένα νοκ-άουτ ματς και μπήκαμε πολύ συγκεντρωμένοι και σοβαροί. Δεν δώσαμε χώρο, εκτός από τα τελευταία πέντε λεπτά του προηγούμενου ημιχρόνου και περίπου ένα δεκάλεπτο στο δεύτερο ημίχρονο.

Νομίζω ότι είχαμε τις ευκαιρίες μας, παίξαμε απέναντι σε έναν πολύ δυνατό αντίπαλο, που βρισκόταν σε εκπληκτική φόρμα και είχε βρει τον τρόπο του στο παιχνίδι. Σίγουρα αυτό μας δίνει κίνητρο και μας κάνει να πιστεύουμε ότι μπορούμε να πετύχουμε καλύτερα πράγματα».

Η σεζόν ξεκίνησε δύσκολα, υπήρχαν κακές στιγμές, παράπονα και «σύννεφα» στην ομάδα. Τι άλλαξε ο Χρήστος Κόντης;

«Αυτό που άλλαξε, νομίζω, ήταν κυρίως το ψυχολογικό κομμάτι. Μας βοήθησε πολύ το γεγονός ότι δουλεύουμε αρκετά στο κομμάτι της τακτικής και πάνω στις αδυναμίες που είχαμε. Μας έχει δώσει άλλο αέρα, όπως γίνεται στις αλλαγές προπονητών. Τώρα νομίζω ότι όλοι δίνουμε το 100% του ταλέντου μας».

«Ήταν λάθος μου η αποβολή, είναι πάντα ιδιαίτερο όταν παίζω με την ΑΕΚ»

Στο τέλος υπήρξε μια μικρή ένταση και αποβλήθηκες. Τι ακριβώς έγινε;

«Νομίζω ότι ήταν μια παρεξήγηση. Μίλησα μετά με τον Ρέλβας και ζητήσαμε συγγνώμη ο ένας στον άλλο. Είχε πέσει κάτω ο Θεδοσουλάκης και μου φάνηκε ότι τον χτύπησε και εγώ άπλωσα την κίνηση. Ήταν λάθος κίνηση από μένα.

Αυτό, βέβαια, δεν σβήνει όσα έχω περάσει στην ΑΕΚ και το πόσο με αγαπάνε και τους αγαπάω. Σε στιγμές με... 150 και 200 σφυγμούς μπορεί να συμβεί κάτι τέτοιο. Το σημαντικό είναι ότι είμαι ήρεμος, μιλήσαμε με τον Ρέλβας και δεν προχώρησε. Ήταν λάθος μου και το μετανιώνω. Δεν θα ήθελα να γίνει αυτό».

Πόσο ιδιαίτερο είναι για σένα που πήρες αυτή την πρόκριση κόντρα στην ΑΕΚ και σε αυτό το γήπεδο;

«Η αλήθεια είναι ότι ήθελα πολύ να περάσουμε και χαίρομαι πάρα πολύ που το καταφέραμε. Είναι πάντα ιδιαίτερο όταν παίζω με την ΑΕΚ.Πέρυσι δεν έπαιξα στη Νέα Φιλαδέλφεια με κόσμο, αλλά φέτος ήταν το δεύτερο ματς.

Έχω λάβει πολλή αγάπη κι έχω δώσει κι εγώ πολλή αγάπη και πολλά πράγματα σε αυτήν την ομάδα. Πιστεύω πως η ΑΕΚ με το ρόστερ που έχει και τον τρόπο που παίζει θα κάνει μεγάλα πράγματα».

«Ο Λεβαδειακός είναι η έκπληξη του πρωταθλήματος, εμείς έχουμε παραπάνω εμπειρία»

Είχατε παίξει καλά και στο ματς πρωταθλήματος με την ΑΕΚ, αλλά δεν ήρθε το αποτέλεσμα. Το ίδιο και στο Super Cup. Εκεί, τι σας είπε ο κόουτς και βγάλατε αυτήν την αντίδραση στα δυο ματς με τον Αστέρα AKTOR και στον προημιτελικό της Νέας Φιλαδέλφειας;

«Και εμείς βλέπαμε ότι ηττηθήκαμε στις λεπτομέρειες και στα δυο ματς. Βλέπαμε ότι κάθε φορά ήμασταν καλύτεροι, βγάζαμε φάσεις και ήμασταν συγκρατημένοι πίσω. Κάποια στιγμή το πιστεύαμε ότι θα έρθει μια μεγάλη νίκη,και ήρθε σήμερα, που για εμάς το Κύπελλο είναι ένας πολύ βασικός στόχος.

Τον άλλο μήνα έρχονται οι δυο μεγάλοι ημιτελικοί με το Λεβαδειακό. Πως νιώθεις για το στόχο του δεύτερου διαδοχικού τελικού;

«Σίγουρα ο μεγάλος μας στόχος είναι ο τελικός, όπως και για τον Λεβαδειακό. Είναι πολύ καλή ομάδα και φέτος είναι η έκπληξη του πρωταθλήματος και δικαιωματικά, γιατί όλη τη χρονιά βγάζει σωστό χαρακτήρα και τρόπο παιχνιδού.

Είναι δυο ματς και εμείς έχουμε μια εμπειρία παραπάνω από πέρυσι, με τους ημιτελικούς με τον Αστέρα. Αν είμαστε έτσι όπως πρέπει, νομίζω ότι μπορούμε να το καταφέρουμε».