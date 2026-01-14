Παναθηναϊκός; Πάρτι με Μπακασέταρο, άπιαστο Τεττέη και κέρβερο Λαφόν!
Πιο πεινασμένος, πιο αποτελεσματικός, σαφώς πιο συγκεντρωμένος και με έναν εκστασιασμένο, Τάσο Μπακασέτα να σκοράρει τρεις φορές και να ανοίγει τον δρόμο όπου υπήρχαν εμπόδια, ο Παναθηναϊκός... καθάρισε τον Άρη με 3-0, έκανε το καθήκον του, πέρασε στα ημιτελικά του Κυπέλλου Ελλάδος εκεί όπου θα συναντήσει τον ΠΑΟΚ.
Σε αυτά τα ματς οι λεπτομέρειες κάνουν πάντα την διαφορά. Ο Ρόουζ ήταν τραγικός, έκανε το ένα ανόητο πέναλτι μετά το άλλο και αυτά τα λάθη δεν συγχωρούνται. Στα κρίσιμα σημεία του αγώνα, ο Παναθηναϊκός έβρισκε λύσεις. Στο ξεκίνημα ήταν η σουτάρα του Μπακασέτα για το 1-0. Στο καλό διάστημα του Άρη στο ξεκίνημα του δευτέρου μέρους ήταν το 2-0 και στα κακά του διαστήματα ή τις όχι καλές στιγμές ανασταλτικά, ο Λαφόν ήταν εκεί.
Η αξία του να έχεις τερματοφύλακα πλασμένο για μεγάλη ομάδα. Δύο-τρεις τελικές προς την εστία του; Τις έβγαλε όλες και έκανε την διαφορά, συνεχίζοντας από εκεί που σταμάτησε πριν φύγει για το Κόπα Άφρικα.
Το 4-4-2 του Ράφα Μπενίτεθ μπορεί να προκάλεσε έκπληξη και προβληματισμό για το πως θα λειτουργήσει ανασταλτικά στη μεσαία γραμμή αλλά ο Παναθηναϊκός ήταν τόσο καλά τοποθετημένος στις πιέσεις του, που κατάφερε να ισορροπήσει, να ανέβει πιο ψηλά στο γήπεδο και να έχει καλή εικόνα.
Μία καλή εικόνα που οφείλεται σε μεγάλο βαθμό και σε δύο ακόμη Ελληνόπουλα. Τον Ανδρέα Τεττέη και τον Παύλο Παντελίδη. Παιδιά που έβαλαν κίνητρο, δίψα, μα πάνω από όλα ταχύτητα και έκαναν το Τριφύλλι να καταθέσει μεγαλύτερες εντάσεις ψηλά στο γήπεδο.
Ο διεθνής φορ ήταν άπιαστος. Ούτε με... λάσο. Μπορεί να μην απείλησε απόψε, αλλά κρατούσε την μπάλα για να ανέβουν οι συμπαίκτες του, κέρδισε φάουλ έξω από την περιοχή και ήταν άλυτος γρίφος. Άριστο ντεμπούτο για τον Παντελίδη που μαζί με τον ανεβασμένο Καλάμπρια, παρουσίασαν μια εξαρετική δεξιά πλευρά.
Κορυφαίων όλων, φυσικά, ο Τάσος Μπακασέτας. Ο ''δεν κάνει'' και ο ''δεν μπορεί''. Βγήκε μπροστά όπως το κάνει από το ξεκίνημα της σεζόν, έβαλε τρία γκολ, ηγήθηκε και ήταν καταπληκτικός. Σημείο αναφοράς στο επιθετικό κομμάτι.
Με καλή εικόνα, πρωταγωνιστές, χαμένες ευκαιρίες για περισσότερα γκολ ο Παναθηναϊκός μετέτρεψε έναν δύσκολο προημιτελικό σε... περίπατο και πήρε το εισιτήριο, παραμένοντας ζωντανός στη μοναδική διοργάνωση που διεκδικεί τρόπαιο με ρεαλιστικές πιθανότητες.
Από τότε που θυμάται την ύπαρξή του o Νίκος Αθανασίου, λατρεύει τον Παναθηναϊκό και το ποδόσφαιρο. Από το 2008 μέχρι και σήμερα είναι υπεύθυνος για το ρεπορτάζ του Τριφυλλιού στο δεύτερο σπίτι του, στο μεγαλύτερο επαγγελματικό όνειρο που θα μπορούσε να γίνει πραγματικότητα, στο Gazzetta.gr και ενώ είχε προηγηθεί η Αθλητική Ηχώ, το Κανάλι 1(90.4) και ένα πέρασμα από το Leoforos.gr. Στο πέρασμα των χρόνων δεν σταμάτησε ποτέ με την ίδια αγάπη και αφοσίωση να παίζει Football Manager, να ακούει όλων των ειδών τις μουσικές ακόμη και αν μέσα σε δέκα λεπτά μπορεί να συνυπάρξουν ο Μητροπάνος με τον Hoyem και ο Αργυρός με τους Active Member, να θεωρεί ομορφότερο μέρος στο πλανήτη το Αίας Κλαμπ και να μην μπορεί με τίποτα και για κανέναν λόγο να παρακολουθήσει αγώνες από τα μπουθ της Λεωφόρου, βρίσκοντας πάντα εναλλακτικές για να συνδυάζει τη δουλειά με την... τρέλα. Τα τελευταία χρόνια μαθαίνει, αναλύει και παρατηρεί το αγαπημένο του σπορ μέσα από μια σειρά επιμορφωτικών προγραμμάτων και διπλωμάτων management, ανάλυσης, τακτικής και scouting, τα καλύτερα «δώρα» που θα μπορούσε ποτέ να κάνει στον εαυτό του σε σχέση με το ποδόσφαιρο.