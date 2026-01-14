Οι ημερομηνίες των διπλών αγώνων ΟΦΗ - Λεβαδειακού και Παναθηναϊκού - ΠΑΟΚ για τα ημιτελικά του Κυπέλλου Ελλάδας.

Με την «τριάρα» του Παναθηναϊκού επί του Άρη στο ΟΑΚΑ «κλέιδωσε» η τετράδα των ημιτελικών του Κυπέλλου Ελλάδας. Το Τριφύλλι θα αντιμετωπίσει στον επόμενο γύρο τον ΠΑΟΚ, με το πρώτο ματς στη Λεωφόρο και τη ρεβάνς στην Τούμπα, από τη στιγμή που οι Θεσσαλονικείς απέκλεισαν τον πρώτο της League Phase, Ολυμπιακό.

Στον ημιτελικό της... επαρχίας ο Λεβαδειακός απέκλεισε την Κηφισιά και θα αντιμετωπίσει την έκπληξη των προημιτελικών, τον ΟΦΗ, ο οποίος άφησε εκτός διοργάνωσης την ΑΕΚ με «διπλό» στη Νέα Φιλαδέλφεια. Το πρώτο ματς θα γίνει στο Παγκρήτιο και η ρεβάνς στη Λιβαδειά.

Τα ματς θα γίνουν το διάστημα 3-4-5 Φεβρουαρίου και οι ρεβάνς την επόμενη εβδομάδα, 10-11-12 Φεβρουαρίου.

Προημιτελικά

Λεβαδειακός - Κηφισιά 2-0

ΑΕΚ - ΟΦΗ 0-1

Ολυμπιακός - ΠΑΟΚ 0-2

Παναθηναϊκός - Άρης 3-0

Ημιτελικοί

Το πρώτο ματς θα γίνει 3-4-5 Φεβρουαρίου και η ρεβάνς 10-11-12 Φεβρουαρίου.Οι δεύτεροι αγώνες θα διεξαχθούν στις έδρες των ομάδων που προκρίθηκαν από τον 1ο και 2ο προημιτελικό αγώνα, στον οποίον συμμετείχαν η 1η και η 2η ομάδα του πίνακα κατάταξης της League Phase. Δεν (υπερ)ισχύει το εκτός έδρας γκολ. Από αυτόν τον γύρο σε ενδεχόμενο που δεν υπάρχει νικητής στην κανονική διάρκεια θα ακολουθήσει παράταση κι αν χρειαστεί πέναλτι, όπως θα ισχύει και στον τελικό.

Ζευγάρια:

1ος ημιτελικός : ΠΑΟΚ - Παναθηναϊκός

2ος ημιτελικός: Λεβαδειακός - ΟΦΗ

Οι ρεβάνς θα γίνουν στις έδρες των ζευγαριών που προκύπτουν από τον 1ο και τον 2ο της League Phase

Τελικός

Γήπεδο: ΟΑΚΑ στις 25 Απριλίου 2026

Ισχύει κανονικά παράταση και πέναλτι αν προκύψει.

Γηπεδούχος η ομάδα που θα προκύψει από τον 1ο ημιτελικό.