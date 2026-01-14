Ο Άρης βρέθηκε και στο 35' κοντά στο γκολ με τον Μορόν να κατεβάζει εξαιρετικά την μπάλα, να κάνει το σουτ και τον Λαφόν να πραγματοποιεί μεγάλη επέμβαση.

Και μετά το 1-0 του Μπακασέτα ο Άρης βγήκε μπροστά και προσπάθησε να απειλήσει την εστία του Παναθηναϊκού, χάνοντας δέκα λεπτά πριν το τέλος του ημιχρόνου ακόμα μία σημαντική ευκαιρία. Συγκεκριμένα στο 35' ο Μορόν κατέβασε υπέροχα την μπάλα από μία σέντρα μέσα στην περιοχή, αποφεύγοντας τον Καλάμπρια, πλάσαρε, αλλά ο Λαφόν έκανε μία πολύ σημαντική επέμβαση με τα ακροδάκτυλα.