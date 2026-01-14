Παναθηναϊκός – Άρης: Εξαιρετική προσπάθεια και μεγάλη ευκαιρία από Μορόν (vid)
Ο Άρης βρέθηκε και στο 35' κοντά στο γκολ με τον Μορόν να κατεβάζει εξαιρετικά την μπάλα, να κάνει το σουτ και τον Λαφόν να πραγματοποιεί μεγάλη επέμβαση.
Και μετά το 1-0 του Μπακασέτα ο Άρης βγήκε μπροστά και προσπάθησε να απειλήσει την εστία του Παναθηναϊκού, χάνοντας δέκα λεπτά πριν το τέλος του ημιχρόνου ακόμα μία σημαντική ευκαιρία. Συγκεκριμένα στο 35' ο Μορόν κατέβασε υπέροχα την μπάλα από μία σέντρα μέσα στην περιοχή, αποφεύγοντας τον Καλάμπρια, πλάσαρε, αλλά ο Λαφόν έκανε μία πολύ σημαντική επέμβαση με τα ακροδάκτυλα.
@Photo credits: INTIME
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.