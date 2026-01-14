Ο Παναθηναϊκός κατάφερε να ανοίξει το σκορ στο ματς με τον Άρη με τον Μπακασέτα στο 16' να στέλνει με μακρινό σουτ την μπάλα στα δίχτυα των «κίτρινων».

Με τον Τάσο Μπακασέτα ο Παναθηναϊκός κατάφερε να πάρει προβάδισμα στο ματς με τον Άρη για τα προημιτελικά του Κυπέλλου. Συγκεκριμένα στο 16' ο Παντελίδης έκανε χαμηλή σέντρα για τον Σφιντέρσκι, ο Ράτσιτς πρόλαβε, αλλά η απομάκρυνσή του δεν ήταν καλή και η μπάλα στρώθηκε στα όρια της περιοχής στον Μπακασέτα που σκόραρε με ωραίο συρτό σουτ κάνοντας το 1-0 για τους γηπεδούχους.