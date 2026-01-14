Με γκολ των Μύθου και Οζντόεφ ο ΠΑΟΚ επικράτησε με 2-0 του Ολυμπιακού στο Καραϊσκάκης και πήρε την πρόκριση για τα ημιτελικά του Κυπέλλου. Δείτε τις καλύτερες στιγμές του ματς.

Με ένα φοβερό ξεκίνημα, όταν και πέτυχε δύο γκολ μέσα στο πρώτο τέταρτο, το ένα με τον Μύθου στο 7' και το άλλο με τον Οζντόεφ στο 15' ο ΠΑΟΚ πέρασε από το Καραϊσκάκης επικρατώντας με 2-0 του Ολυμπιακού παίρνοντας την πρόκριση για τον ημιτελικό του Κυπέλλου.

Εκεί θα περιμένει να δει ποιος από τους Παναθηναϊκό και Άρη θα βρεθεί απέναντί του. Στο βίντεο που ακολουθεί δείτε τα δύο γκολ τις αναμέτρησης αλλά και τις ευκαιρίες που έχασαν και οι δύο ομάδες.