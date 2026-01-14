Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ 0-2: Τα highlights της μεγάλης πρόκρισης των «ασπρόμαυρων» (vid)
Με ένα φοβερό ξεκίνημα, όταν και πέτυχε δύο γκολ μέσα στο πρώτο τέταρτο, το ένα με τον Μύθου στο 7' και το άλλο με τον Οζντόεφ στο 15' ο ΠΑΟΚ πέρασε από το Καραϊσκάκης επικρατώντας με 2-0 του Ολυμπιακού παίρνοντας την πρόκριση για τον ημιτελικό του Κυπέλλου.
Εκεί θα περιμένει να δει ποιος από τους Παναθηναϊκό και Άρη θα βρεθεί απέναντί του. Στο βίντεο που ακολουθεί δείτε τα δύο γκολ τις αναμέτρησης αλλά και τις ευκαιρίες που έχασαν και οι δύο ομάδες.
