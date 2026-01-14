Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ: Ο Μύθου πέρασε και τον Τζολάκη κάνοντας το 0-1
Ιδανικό ξεκίνημα για τον ΠΑΟΚ στο ματς με τον Ολυμπιακό στο Καραϊσκάκης με τον Μύθου μετά από κάθετη του Ζίβκοβιτς να κάνει στο 7' το 0-1.
Καλύτερο ξεκίνημα στο ματς του Κυπέλλου με τον Ολυμπιακό στο Καραϊσκάκης δεν θα μπορούσε να περιμένει ο ΠΑΟΚ, με τους Θεσσαλονικείς μόλις στο 7' να κάνουν το 0-1. Συγκεκριμένα ο Ζίβκοβιτς με ωραία κάθετη βρήκε τον Μύθου με τον νεαρό επιθετικό να μπαίνει στην περιοχή, να περνάει και τον Τζολάκη και να στέλνει τη μπάλα στα δίχτυα των γηπεδούχων ανοίγοντας το σκορ.
@Photo credits: INTIME
