Καλύτερο ξεκίνημα στο ματς του Κυπέλλου με τον Ολυμπιακό στο Καραϊσκάκης δεν θα μπορούσε να περιμένει ο ΠΑΟΚ, με τους Θεσσαλονικείς μόλις στο 7' να κάνουν το 0-1. Συγκεκριμένα ο Ζίβκοβιτς με ωραία κάθετη βρήκε τον Μύθου με τον νεαρό επιθετικό να μπαίνει στην περιοχή, να περνάει και τον Τζολάκη και να στέλνει τη μπάλα στα δίχτυα των γηπεδούχων ανοίγοντας το σκορ.