Με γκολ του Σαλσέδο ο ΟΦΗ πέρασε από την OPAP Arena επικρατώντας της ΑΕΚ και προκρίθηκε στον ημιτελικό του Κυπέλλου. Δείτε τις καλύτερες στιγμές του ματς.

Μετά την περσινή του παρουσία στον τελικό, ο ΟΦΗ συνεχίζει και φέτος της εξαιρετική του πορεία στο Κύπελλο. Η ομάδα του Χρήστου Κόντη κατάφερε να περάσει από την OPAP Arena επικρατώντας με 1-0 της ΑΕΚ και πήρε το εισιτήριο για τον ημιτελικό, όπου και θα αντιμετωπίσει τον Λεβαδειακό.

Χρυσός σκόρερ για τους Κρητικούς ο Σαλσέδο που με τέρμα στο 80' έδωσε την μεγάλη νίκη στην ομάδα του. Στο βίντεο που ακολουθεί δείτε το γκολ του επιθετικού του ΟΦΗ, τα τρία δοκάρια που υπήρξαν στην αναμέτρηση, αλλά και όλες τις φάσεις, που ήταν και πολλές.