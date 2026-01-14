Ο Γιώργος Τσακίρης γράφει για την πρόκριση του ΟΦΗ και τι προκαλεί αυτή στην ΑΕΚ του Νίκολιτς που πλέον έχει να διαχειριστεί μια μεγάλη αποτυχία

Η ΑΕΚ με τύχη και αποτελέσματα των αντιπάλων της κατάφερε να βρει στο Κύπελλο τον καλό δρόμο στον θεσμό για να φτάσει έως το τέλος της διαδρομής, ήταν το μίνιμουμ της υποχρέωσης της όπως τα έφερε το... μονοπάτι που βρέθηκε, αλλά δεν τα λογάριαζε σωστά και τελικά αποχαιρέτισε προτού καν αποδείξει ότι θα το διεκδικήσει... Ο ΟΦΗ πέτυχε σπουδαίο διπλό (0-1) και πανηγύρισε τη νίκη στην έδρα της Ενωσης παρακαλώ σπάζοντάς της παράλληλα και το αήττητο σερί 14 αγώνων. Το πέτυχε παίζοντας σωστά, εκμεταλλευόμενος τη μία από τις τρεις σπουδαίες ευκαιρίες του και δίκαια πανηγυρίζουν στην Κρήτη την πρόκριση στην επόμενη φάση. Στην ΑΕΚ επί της ουσίας έπαιξαν με τη φωτιά και... κάηκαν όπως συνηθίζεται να συμβαίνει σε τέτοιες περιπτώσεις και έβαλε τον εαυτό της σε μία κατάσταση εσωστρέφειας: όσο καλά τελείωσε το 2025, αντίστοιχα άσχημα και απογοητευτικά ξεκίνησε το 2026.

Τούτη εδώ είναι η πρώτη μεγάλη αποτυχία στην εποχή του Μάρκο Νίκολιτς στον κιτρινόμαυρο πάγκο και δεν γίνεται να θεωρηθεί και αναμενόμενη. Αντιθέτως ο Σέρβος τεχνικός και μετρ των Κυπέλλων στην καριέρα του δεν τα κατάφερε αυτή τη φορά και πρέπει να διαχειριστεί μια κατάσταση δύσκολη και πρωτόγνωρη στη νέα του ομάδα φυσικά. Το καλό για τον ίδιο και την ΑΕΚ είναι πως ακολουθεί ματς και μάλιστα αρκετά δυνατό για το πρωτάθλημα και όσο και αν επιμείνει κανείς να μπει στη διαδικασία να αναλύσει την αποτυχία είναι πολύ πιο απλό το θέμα στο ποδόσφαιρο: ο Δικέφαλος δεν βρήκε γκολ στις στιγμές του που ήταν καλές και αρκετές, ο αντίπαλος βρήκε στη μία από τις τρεις και κάπως έτσι κρίθηκε το ματς μιας και: όποιος σκοράρει κερδίζει!

Στο δια ταύτα η ΑΕΚ απέτυχε στο Κύπελλο και επιβάλλεται πλέον να πετύχει στο πρωτάθλημα και να πάρει το ντέρμπι (για αρχή) με τον Παναθηναϊκό την Κυριακή προκειμένου να αφήσει πίσω της τον αποκλεισμό και να στείλει μήνυμα ότι θα αλλάξει την κατάσταση! Διαφορετικά θα παραταθεί η εσωστρέφεια και θα χρειαστεί πολλή προσπάθεια για να μη χαθεί η σεζόν μπαίνοντας στο τελευταίο τρίτο αυτής. Χρειάζεται και για ψυχολογία η επικράτηση μιας και η Ένωση έχει μπροστά της απαιτητικά παιχνίδια υπενθυμίζω έως τα μέσα του Φλεβάρη... Δεν υπάρχει άλλος δρόμος από τη νίκη στο ντέρμπι με τους πράσινους για την ομάδα του Νίκολιτς τη στιγμή που πρέπει και ο ίδιος να βρει τρόπο διαχείρισης της αποτυχίας προκειμένου να μην χαθούν τα πάντα...

Για το ίδιο το ματς ήταν δεδομένο πριν την έναρξη του αγώνα ότι η ΑΕΚ θα χρειαζόταν παραπάνω χρονικό διάστημα για να βρει ρυθμό συγκριτικά με μια ομάδα που παίζει σερί πλέον και είχε ήδη τρία επίσημα ματς στα πόδια της όπως ο ΟΦΗ. Αυτό λίγο έλειψε να το πληρώσει ακριβά σε ένα λάθος του Πινέδα στην προσπάθεια χτισίματος επίθεσης με τον Νους να σουτάρει σωστά αλλά να του στερεί το δοκάρι τη δυνατότητα να σκοράρει. Από εκείνο το σημείο και έως την ολοκλήρωση του πρώτου 45λεπτου η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς ήταν εκείνη που κυριάρχησε, απείλησε και με σωστό ποδόσφαιρο από τα άκρα προσπάθησε ορθολογικά να βρει το γκολ. Η αλήθεια είναι πως βάση της συνολικής εικόνας της αναμέτρησης στο πρώτο μισό αυτής η Ένωση άξιζε να είχε βρει δίχτυα μιας και απείλησε με Ελίασον τρεις φορές, με Ρέλβας και Πινέδα, αλλά και με τον Γιόβιτς η κεφαλιά του οποίου κατέληξε στο δοκάρι (είχε και δεύτερο δοκάρι με τον Μαρίν η Ένωση).

Ο Πένραις σε αυτό το διαστημα του αγώνα και οι Ελίασον και Μάνταλος, Ρότα και Πινέδα ξεχώριζαν για τους "κιτρινόμαυρους"! Στο δεύτερο μισό του ματς η Ένωση είδε ξανά τον ΟΦΗ να απειλεί πρώτος και έπειτα με τις αλλαγές του Νίκολιτς η εικόνα και πάλι άλλαξε με την ΑΕΚ να παίζει καλά, να δημιουργεί αλλά και πάλι να μη σκοράρει! Κάτι που κατάφερε ο ΟΦΗ χάρη σε ένα λάθος (από τα πολλά χθες του χειρότερου στο παιχνίδι) του Καλοσκάμη και υπέροχη εκδήλωση αντεπίθεσης με 4 εναντίον 3 που την εκτέλεσαν υπέροχα! Αξία προκρίθηκε η ομάδα του Κόντη αφού έπειτα και έως το τέλος του αγώνα η ΑΕΚ προσπάθησε ανορθόδοξα να βρει ένα τέρμα και με τον Μπρινιόλι γλίτωσε στα χασομέρια και ένα δεύτερο...