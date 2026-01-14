Με τη συμπλήρωση 80 λεπτών ο ΟΦΗ άνοινε το σκορ στον προημιτελικό του Κυπέλλου Ελλάδας με αντίπαλο την ΑΕΚ, στη Νέα Φιλαδέλφεια.

Ο ΟΦΗ «σόκαρε» την ΑΕΚ και πήρε προβάδισμα πρόκρισης στη Νέα Φιλαδέλφεια. Οι Κρητικοί του Χρήστου Κόντη άνοιξαν το σκορ στο νοκ άουτ προημιτελικό του Κυπέλλου Ελλάδας χάρη σε γκολ του Έντι Σαλσέδο.

Στο 80ο λεπτό ο Δημήτρης Καλοσκάμης έκανε (ακόμα ένα) λάθος, ο Κρέμιριρ Κρίσμανιτς κουβάλησε την μπάλα στην αντεπίθεση, πάσαρε στον Ιταλο-Κολομβιανό φορ, ο οποίος με συρτό σουτ νίκησε τον Μπρινιόλι για το 0-1.