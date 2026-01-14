Η ΑΕΚ είχε δεύτερο δοκάρι στον προημιτελικό με τον ΟΦΗ στη Νέα Φιλαδέλφεια, σε σουτ του Μαρίν στο 65ο λεπτό.

Τρίτο δοκάρι στον προημιτελικό του Κυπέλλου Ελλάδας, μεταξύ της ΑΕΚ και του ΟΦΗ στη Νέα Φιλαδέλφεια και δεύτερο για το Δικέφαλο. Αυτή τη φορά η μπάλα δεν έκανε τη... χάρη στον Ραζβάν Μαρίν.

Ο Ρουμάνος χαφ πέρασε στο ματς στο 57ο λεπτό και στο 65' είχε μεγάλη ευκαιρία ναν ανοίξει το σκορ. Ο διεθνής χαφ βρήκε χώρο και με δυνατό σουτ τράνταξε το οριζόντιο δοκάρι του Χριστογεώργου.

Θυμίζουμε πως ο ΟΦΗ είχε δοκάρι στο 2ο λεπτό με τον Νους και η ΑΕΚ στο 43΄με τον Γιόβιτς.