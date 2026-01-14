Λεβαδειακός – Κηφισιά: Με τραγικό λάθος του Ραμίρες σφραγίστηκε η πρόκριση των Βοιωτών (vid)
Με τον αγώνα του Λεβαδειακού με την Κηφισιά να βρίσκεται στις καθυστερήσεις η ομάδα των Βορείων Προαστίων πίεζε για να μπορέσει να ισοφαρίσει, αλλά ένα τραγικό λάθος της άμυνας σφράγισε την πρόκριση για τον Λεβαδειακό.
Συγκεκριμένα στο 6ο λεπτό των καθυστερήσεων ο Μάγκνουσον έδιωξε την μπάλα από την περιοχή του, ο Σόουζα την γύρισε τον Ραμίρες ο οποίος έκανε τραγικό λάθος καθώς του έφυγε μέσα από τα χέρια με τον αμαρκάριστο Μπάλτσι να κάνει προ κενής εστίας το 2-0 και να δίνει τέλος στο ματς.
