Τις αναμενόμενες επιλογές έχει ο Μάρκο Νίκολιτς στην ενδεκάδα της ΑΕΚ για το ματς Κυπέλλου με τον ΟΦΗ, προχωρώντας σε επτά αλλαγές με τον Γιόβιτς να παραμένει στην κορυφή της επίθεσης.

Ο Μάρκο Νίκολιτς προχώρησε σε επτά αλλαγές στην ενδεκάδα της ΑΕΚ για το ματς των προημιτελικών του Κυπέλλου κόντρα στον ΟΦΗ σε σχέση με εκείνη που είχε επιλέξει στο Βικελίδης με τον Άρη.

Ο Μπρινιόλι είναι στην εστία, οι Πένραϊς και Ρότα ξεκινούν στα δύο άκρα της άμυνας, οι Ρέλβας και Μουκουντί διατηρούνται ως δίδυμο στόπερ, ενώ στον άξονα της μεσαίας γραμμής πλάι στον Πινέδα επιλέγεται ο Μάνταλος, όπως περιμέναμε βάσει δοκιμών.

Μπροστά τους θα κινείται ο Καλοσκάμης, στην κορυφή θα είναι τελικά ο Γιόβιτς, με τον Βάργκα να μένει στον πάγκο, ενώ στα δύο άκρα ξεκινάνε οι Ελίασον και Κουτέσα δεξιά και αριστερά αντίστοιχα.

Στον πάγκο για την ΑΕΚ είναι οι Στρακόσα, Μπαλαμώτης, Πήλιος, Γκεοργκίεφ, Βίντα, Κοσίδης, Γκατσίνοβιτς, Ζοάο Μάριο, Κοϊτά, Μαρίν, Λιούμπισιτς, Βάργκα.

Εκτός έχουν μείνει οι Οντουμπάτζο, Χρυσόπουλος, Γκρούγιτς, Γιόνσον, Πιερό, Ζίνι και ο τραυματίας Περέιρα.